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Mitsubishi показал новый гибридный Outlander

  7   0 18.10.2021, 00:08 | Новости, Авто
Mitsubishi показал новый гибридный Outlander

Компания Mitsubishi показала новый кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV, который будет продаваться как модель 2023 года выпуска. Его официальная премьера состоится совсем скоро - 28 октября.

Внешне новый Outlander PHEV практически ничем не отличается от стандартной версии с двигателем внутреннего сгорания. Единственное большое различие между ними - гибридные значки на дверях.

На фотографиях белый Outlander PHEV имеет черную контрастную крышу. Судя по всему, такого варианта света кузова у стандартной версии не будет.

Что же касается салона, то он тоже практически не изменился. Нужно отметить, что новый Outlander PHEV в базовой комплектации будет иметь три ряда сидений. У модели предыдущего поколения в базовой комплектации было два ряда сидений. Это тем более интересно, что новый Outlander PHEV, как утверждает Mitsubishi, получит более емкую батарею, чем модель предыдущего поколения.

Какие технические характеристики нового гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander - пока еще не известно. Его премьера, напомним, состоится в конце текущего месяца.

autonews.ua

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