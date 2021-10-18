Топ-менджер Nike признался в убийстве подростка

На тот момент Ларри Миллер был членом банды Cedar Avenue, к которой присоединился в 13 лет.

Директор компании Nike Jordan в США Ларри Миллер признался в интервью Sports Illustrated, что 56 лет назад убил подростка.

Миллер рассказал, что в 1965 году на улицах Западной Филадельфии, когда ему было 16 лет, он выстрелил из пистолета 38-го калибра в грудь 18-летнему парню, который в итоге умер на месте.

Директор Nike Jordan называет убийство "актом возмездия", поскольку до этого его друг был убит в ходе стычки с другой бандой. Миллер с друзьями отправились искать кого-то, кто был связан с конкурирующей бандой.

Он выстрелил в первого встретившегося им человека. По словам Миллера, "это съедало изнутри".

На тот момент директор Nike Jordan был членом банды Cedar Avenue, к которой присоединился в 13 лет. Он отсидел в тюрьме за это убийство, но скрывал его в тайне от всех более 50 лет.

В течение последних нескольких месяцев он постепенно рассказывал об этом людям из своего ближайшего окружения, включая одного из основателей Nike Фила Найта: "Я был потрясен тем, насколько положительным был отклик".

Признание произошло перед выходом его мемуаров, который запланирован на следующий год. Миллер надеется, что его пример может дать надежду людям, чья жизнь приняла мрачный оборот.

korrespondent.net