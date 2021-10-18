Звезда UFC Макгрегор сломал нос диджею после крещения своего сына в Ватикане

Конор Макгрегор / фото REUTERS

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз стал фигурантом скандала.

Об этом сообщает MMAMania, информирует NewsOboz.org со ссылкой на УНИАН.

Известный итальянский диджей, певец и продюсер Франческо Факкинетти написал заявление в полицию, где указал, что Макгрегор сломал ему нос после мощного удара по лицу.

Инцидент произошел через несколько часов после крещения младенца Макгрегора в Ватикане.

"В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком по лицу, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и охранников. Он напал на меня без всякой на то причины. Мы разговаривали более двух часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный. Я получил удар - такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора", - сказал Факкинетти.

УНИАН