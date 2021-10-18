Гиперзвуковая ракета КНР застала США врасплох - FT

Теоретически ракета может пролететь над Южным полюсом. Это может стать проблемой для американской системы ПРО.

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, которая способна нести ядерное оружие. Источники газеты Financial Times сообщили, что это "застало врасплох" американскую разведку.

В ходе засекреченных испытаний аппарат пролетел через низкоорбитальное пространство, но не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километрах от нее. Несмотря на это, ракета продемонстрировала "поразительный прогресс в разработке гиперзвукового оружия", пишет газета.

"Мы понятия не имеем, как они сделали это", - сказал собеседник британского издания в разведывательном сообществе США.

Источники FT сообщили, что теоретически ракета может пролететь над Южным полюсом. Это может стать проблемой для системы ПРО США, сосредоточенной на северном полярном направлении.

Пентагон отказался комментировать информацию об испытаниях, но выразил обеспокоенность военной активностью Китая в целом. Представитель Минобороны США Джон Кирби сказал, что военные возможности КНР "способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами".

Представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что военная политика Китая носит оборонительный характер. По его словам, у Пекина "нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США".

Он считает, что США в последние годы "придумали миф" о китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия.

korrespondent.net