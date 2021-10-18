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У Hyundai Sonata появилась особая версия

  3   0 18.10.2021, 05:12 | Новости, Авто
У Hyundai Sonata появилась особая версия

Компания Hyundai выпустила в ограниченном количестве специальную версию своей популярной модели Sonata - Hyundai Sonata N Line Night Edition. Эта новинка уже продается в США.

Sonata N Line Night Edition предлагают покупателям в двух уникальных вариантах цвета кузова - Phantom Black и Quartz White. Седан получил темные хромированные обозначения, матовые черные колпачки зеркал и дверных ручек, матовые черные 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с крышками из углеродного волокна. Есть также красные тормозные суппорты и задний спойлер из углеволокна.

Видимо, некоторые изменения произошли и в салоне, но какие конкретно - не сообщается. Стандартная версия Sonata N Line имеет кожаный спортивный руль, передние спортивные сиденья с подогревом и вставками из микрофирбы, аудиосистему Bose с 12-ю динамиками, информационно-развлекательную систему с навигацией и 10,2-дюймовым дисплеем.

Под капотом находится четырехцилиндровый 2,5 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента, который работает вместе с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Hyundai Sonata N Line Night Edition будет выпущена в ограниченном количестве. Цена - 34 750 долларов.

autonews.ua

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