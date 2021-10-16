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В Италии количество бедных за пандемию выросло на миллион

  4   0 16.10.2021, 21:05 | Новости, Мир
В Италии количество бедных за пандемию выросло на миллион

В настоящее время в Италии уже 5,6 млн человек живут в нищете: пандемия коронавируса резко ухудшила положение итальянцев, которые и так едва сводили концы с концами.

Об этом сообщает DW со ссылкой на свежий отчет гуманитарной организации Caritas Italia.

В документе констатируется наличие кризиса "невиданного масштаба" - в двух миллионах бедных семей проживают более 1,3 млн несовершеннолетних, не имеющих средств для достойной жизни. Многие итальянцы, находившиеся на грани бедности, на фоне пандемии оказались в полной нищете, а те, кто и так уже был беден, едва ли самостоятельно поправят свои дела, отмечает Caritas Italia. Наиболее сильно от бедности страдают Валле-д'Аоста, Кампания, Лацио, Сардиния и Южный Тироль.

Caritas Italiana призвала правительство премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть государственные программы помощи, поскольку более чем половина нуждающихся итальянцев не получают пособий, многие также страдают от непомерной задолженности и ростовщиков. В докладе указывается, что еще до пандемии миллионы итальянских семей имели настолько высокие долги, что они не могут быть выплачены при нормальных условиях.

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