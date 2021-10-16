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Элтон Джон впервые за 16 лет попал на первую строчку британских чартов

  5   0 16.10.2021, 20:33 | Новости, Культура
Элтон Джон впервые за 16 лет попал на первую строчку британских чартов

Элтон Джон уже 60 лет покоряет британские чарты.

Песня британского исполнителя Элтона Джона впервые с 2005 года возглавила музыкальные чарты в Великобритании, передает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает компания Official Charts company, отвечающая за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединённого Королевства.

Успешной стала песня Cold Heart (Pnau Remix), которую 74-летний Джон записал вместе с  певицей албанского происхождения Дуа Липа.

Сингл вышел 13 августа, а в начале октября вошел в десятку самых продаваемых композиций в стране.

После этого Элтон Джон стал первым музыкантом, песни которого на протяжении 60 лет попадали в топ-10 британских чартов. Это побило рекорды Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи.

Напомним, британский певец Элтон Джон заявил, что вскоре выпустит новый альбом The Lockdown Sessions с участием известных артистов.

 

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