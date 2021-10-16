Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

СБУ задержала банду, которую разыскивали 5 лет

16:37

"Бавария" планирует подписать защитника "Челси"

16:01

Витренко: Путин нервничает из-за "Северного потока-2", суточные объемы транзита газа упали вдвое (видео)

15:38

В РФ впервые за сутки более тысячи жертв COVID-19

15:02

Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"

14:30

В Киеве автобус попал под обстрел, ранен водитель

14:03

Полгода ждать не надо. Ляшко рассказал, через какое время после COVID можно вакцинироваться

13:31

В Индонезии утонули 11 школьников

13:04

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Лингардом

12:32

Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы, - Данилов (видео)

12:05

Британского депутата убили во время встречи с избирателями, полиция заявила о теракте

11:33

В США смогут въехать только привитые одобренными в ВОЗ вакцинами

11:06

В Австралии изъяли рекордную в истории страны партию наркотиков

10:34

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух человек

10:07

Темпы возросли. Еще почти 150 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

В РФ впервые за сутки более тысячи жертв COVID-19

  10   0 16.10.2021, 15:38 | Новости, Мир
В РФ впервые за сутки более тысячи жертв COVID-19

За время пандемии заразились коронавирусом почти 8 млн россиян. Из них свыше 222 тысяч скончались.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 составил 33 208 случаев, а число умерших - 1 002. Это два новых антирекорда за все время пандемии, сообщает оперативный штаб в субботу, 16 октября.

Указано, что рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах. Вчера больше всего инфицированных выявили в Москве (6 545),  в Санкт-Петербурге (3 088) и в Московской области (2 403).

Больше всего умерших в Москве (72), в Санкт-Петербурге (67) и в Краснодарском крае (41).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 958 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выздоровевших, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.

korrespondent.net

Лента статей

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (407)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]