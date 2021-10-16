В РФ впервые за сутки более тысячи жертв COVID-19

За время пандемии заразились коронавирусом почти 8 млн россиян. Из них свыше 222 тысяч скончались.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 составил 33 208 случаев, а число умерших - 1 002. Это два новых антирекорда за все время пандемии, сообщает оперативный штаб в субботу, 16 октября.

Указано, что рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах. Вчера больше всего инфицированных выявили в Москве (6 545), в Санкт-Петербурге (3 088) и в Московской области (2 403).

Больше всего умерших в Москве (72), в Санкт-Петербурге (67) и в Краснодарском крае (41).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 958 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выздоровевших, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки.

korrespondent.net