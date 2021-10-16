Витренко: Путин нервничает из-за "Северного потока-2", суточные объемы транзита газа упали вдвое (видео)

Президент РФ Владимир Путин нервничает из-за того, что "Северный поток-2" до сих пор не запущен. Это заметно по тому, что транзит газа через Украину сокращается.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"В прошлом году было забронировано для транзита 65 млрд (кубометров газа - ред.), а в этом году 40. Это более чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали в два раза. Было в начале года 182 млн (кубометров газа - ред.) в сутки, а сейчас меньше ста, примерно 80", - заявил он.

Также, по словам Витренко, "Путин нервничает, потому что он понимает, что этот шантаж, который он запустил по Европе, не работает, и ему не удается запустить "Северный поток-2", пока он построен. Именно из-за того, что мы доказываем всем, что Путин использует газ как оружие".