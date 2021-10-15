Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока армия США зациклилась на противостоянии Китаю, в ближайшие годы её возможности могут больше всего понадобиться в другом месте — в Восточной Европе.

Об этом говорится в публикации американского издания Forbes, информирует UAINFO.org.

Сегодня возрождающаяся Россия создаёт угрозу полудюжине близлежащих государств и не исключено, что уже в ближайшее время влияние Москвы постепенно проникнет в центр западной цивилизации.

Вместо того чтобы обращать внимание на все потенциально возможные опасности, США сегодня зациклились только на Китае.

Безусловно, беспокойство по поводу роста могущества и влияния Пекина обосновано, но его главной геополитической целью сейчас является установление контроля над Тайванем, в то время как возрождающаяся Россия создаёт угрозу полудюжине близлежащих государств.

Жертвой стратегии Москвы уже стала Беларусь. Александр Лукашенко разрешил разместить в своей стране многочисленные вооружённые силы во время сентябрьских учений «Запад-21», и неизвестно, все ли войска будут выведены.

Помимо прочего, русские разместили зенитные ракетные комплексы С-400 в нескольких минутах ходьбы от польской границы, что фактически поставило поляков под перекрёстный огонь между системами ПВО, расположенными в Беларуси и в Калининградской области.

Польша видит растущую опасность вторжения России и приступила к закупке современного оружия, такого как истребители F-35 и , но не совсем ясно, понимает ли Вашингтон опасность, связанную с авантюризмом России.

Пока армия США занята угрозой со стороны Китая, в ближайшие годы её возможности могут больше всего понадобиться в Восточной Европе.

Администрация Обамы полностью упустила из виду постоянную заинтересованность Москвы в доминировании в Европе и поэтому была не готова противостоять аннексии Крыма Россией в 2014 году.

С тех пор американские элиты не смогли понять грандиозный план России по восстановлению доминирования в Восточной Европе.

Если в Стратегии национальной обороны администрация Байдена не увидит опасности и по-прежнему будет зациклена на Поднебесной, то не стоит удивляться, если в ближайшие годы влияние России постепенно проникнет в центр западной цивилизации.