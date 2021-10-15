Как повысить шансы избежать тяжелого течения коронавируса – исследования ученых

COVID-19 одно из самых непредсказуемых заболеваний — оно может протекать как в виде легкой простуды, так и с тяжелейшими осложнениями, которые приводят, как известно, даже к летальным исходам. Но почему такая разница?

Конечно, избежать тяжелого течения позволяет вакцинация, но сейчас речь не о вакцинах, а способностях самого организма. Во многом причина заключается в индивидуальных особенностях иммунной системы. Я не так давно рассказывал, что перенесенные ранее коронавирусные простуды помогают организму побороть COVID-19, так как иммунная система уже в некоторой степени обучена распознавать подобные вирусы. Однако, дело не только в иммунитете, но и содержании вирусов в организме. Чем их больше — тем больше вероятности, что у человека появятся серьезные симптомы, так как на организм оказывается высокая вирусная нагрузка. Именно по этой причине, как утверждают ученые Каирского университета, люди, которые следят за гигиеной своего рта, могут избежать серьезных последствий заражения.

Как связано тяжелое течение COVID-19 и полость рта

Египетские ученые обнаружили, что у людей с плохим состоянием полости рта, болезнь чаще сопровождается серьезными симптомами, о чем сообщает Daily Mail, информирует UAINFO.org.

Чтобы проверить свою теорию, они исследовали 86 пациентов, зараженных коронавирусом, у которых также были сердечные заболевания. Исследователи сопоставили состояние здоровья полости их рта с течением болезни.

Как выяснилось, люди, которые следили за гигиеной полости рта и поддерживали ее здоровье, быстрее выздоравливали, при этом у них были легче симптомы чем у людей с проблемами десен и зубов. Такие же результаты показали и десятки других исследований. Но какая взаимосвязь между течением болезни и состоянием здоровья полости рта?

Как предполагают авторы исследования, рот человека может быть благоприятной средой для размножения вирусов, откуда они распространяются по организму и повышают “вирусную нагрузку”. Чем больше вирусов размножится во рту, тем больше вероятность того, что человек сильно заболеет. Таким образом, можно сказать, что жидкость для полоскания рта косвенно является и средством от коронавируса.

Кроме того, возможно, есть еще один фактор, в результате которого здоровье десен влияет на течение болезни. Официально считается, что SARS-CoV-2 вначале попадает в горло и нос, где размножается, и затем проникает дальше в дыхательную систему, поражая при этом клетки. Но, некоторые ученые считают, что вирус может попадать в кровь через десна.

Как сказал один из авторов исследования, доктор Ахмед Мустафа Басуони, полоскание рта специальной жидкостью может помочь полностью предотвратить заражение коронавирусом. А, если заражение все же произойдет, то обеспечит более легкое течение. Кроме того, положительный эффектом обладает регулярная чистка зубов и своевременное посещение стоматолога.

Отсюда возникает вопрос, действительно ли жидкость для полоскания рта способна убивать SARS-CoV-2? Как считают исследователи, вещества, которые имеются в составе жидкости для полоскания рта, разрушают липидную мембрану, окружающую вирус. В результате он уже не способен заражать клетки. Кроме того, следует вспомнить прошлогоднее исследование, проведенное учеными Кардиффского университета, которое показало, что жидкости для полоскания рта, в которых содержится хлорид цетипиридиния, способны убивать вирус в течение 30 секунд.

Как состояние десен влияет на общее состояние здоровья

Многие предыдущие исследования показали, что заболевание десен имеет взаимосвязь и с другими болезнями — сердечно-сосудистыми, диабетом и пр. Однако взаимосвязь может быть не только прямой, но и косвенной. Дело в том, что люди, которые следят за гигиеной полости рта, обычно серьезно относятся к своему здоровью в целом.

Все эти болезни, как известно, повышают риск тяжелого течения коронавируса. Поэтому, кроме прямой взаимосвязи плохого здоровья рта с течением COVID-19, в этом случае тоже может быть и взаимосвязь косвенная.

Маски тоже помогают легче перенести коронавирус?

Наверняка, читая о влиянии содержания вирусов в организме на течение болезни, вы вспомнили о масках. Многие эксперты еще в прошлом году утверждали, что маски хоть и не гарантируют полную защиту от коронавируса, но снижают полученную дозу, чем обеспечивают легкое течение болезни. Причем, положительный эффект от ношения масок взят, как говорится, не с потолка.

К примеру, директор медицинского центра Международного университета Риохи Висенте Сориано рассказывал, что ученые изучили дом, где проживали 25 монашек в возрасте старше 65 лет. При этом у 21 из них был диагностирован коронавирус. Однако никому не понадобилась госпитализация. Как выяснилось, все они носили маски и соблюдали меры дистанцирования. Также ими был изучен другой случай — 10 человек провели без масок три часа водном помещении. В результате все они заболели, причем, четверым из них потребовалась госпитализация.

Конечно, это вовсе не говорит о том, что предложенных мер достаточно, чтобы отказаться от вакцинации. Скорее наоборот, вакцины в комбинации с соблюдением гигиены рта и ношением масок позволят избежать заражения или, как минимум, обеспечат легкое течение болезни. Напоследок напомню, что одно из следований ученых показало, что защищает от заражения одно из веществ, которое содержится в табачном дыме. Поэтому курильщики реже заражаются, но при этом гораздо тяжелее переносят саму болезнь.