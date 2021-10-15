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Від голоду у світі потерпають понад 800 мільйонів людей – Welthungerhilfe

  5   0 15.10.2021, 18:00 | Новости, Мир
Від голоду у світі потерпають понад 800 мільйонів людей – Welthungerhilfe

Фото: Getty Images

Кількість людей, які страждають від голоду через війни, пандемію коронавірусу та кліматичні зміни, зросла протягом року на чверть і становить нині більше 800 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на звіт німецької неурядової організації Welthungerhilfe, що надає допомогу людям, які потерпають від голоду.

Звіт було оприлюднено в Берліні цього четверга. Він враховує останні показники глобального індексу голоду (GHI).

Так, число людей, які нині потерпають від голоду в світі, сягнула 811 мільйонів.

При цьому ще 41 мільйон жителів планети перебуває на межі голоду.

У документі наголошується, що причинами погіршення ситуації цьогоріч стали зміни клімату, пандемія коронавірусу, а також війни і конфлікти, яких побільшало останніми роками.

«Там, де йде війна, руйнується інфраструктура, спустошуються поля, люди тікають із сіл», - підкреслив генеральний секретар Welthungerhilfe Матіас Моґґе.

Наголошується, що найбільше від голоду потерпають Африка й Азія.

Зазначається, що індекс голоду GHI враховує кількість людей, які потерпають від недоїдання та дефіциту калорій у їжі. Також відстежується якість вживаних продуктів, береться до уваги кількість дітей віком до 5 років, які мають недостатню вагу, і рівень дитячої смертності. 

Нині, за даними GHI, найбільше від голоду потерпає Сомалі. "Дуже серйозний" рівень занепокоєння викликає ситуація в Центральноафриканській Республіці, Чаді, Демократичній Республіці Конго, Мадагаскарі і Ємені.

Досягти хоча б "низького" рівня голоду до кінця десятиліття у цих країнах не вдасться, прогнозують фахівці організації. Також проблема голоду гостро стоїть у Південно-Східній Азії.

Німецькі експерти стверджують, що ситуація й надалі загострюватиметься. Дані глобального індексу голоду свідчать, що до 2030 року в 47 країнах рівень голоду зросте з "низького" до "серйозного" або "надзвичайного". В організації припускають, що такими темпами досягнення однієї з цілей стійкого розвитку ООН - "нульовий голод до 2030 року" - виглядає примарним.

 

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