Ганапольский: Не стоит смеяться над Поклонской. Думаю, что она ещё посмеётся над нами

В истории с Поклонской есть два действующих лица. Первое действующее лицо - это, собственно, сама Поклонская. Второе действующее лицо - это Владимир Путин, ну а кто же ещё.

Начнём с Поклонской. Есть такая старая поговорка: "Где уродился, там и пригодился". Это не имеет отношения к Кабо-Верде, куда Поклонская назначена послом, это имеет отношение к Украине, как ни странно, пишет в своем блоге журналист Матвей Ганапольский, информирует UAINFO.org.

Когда Россия аннексировала Крым, Поклонская стала прокурором Крыма. Каким была прокурором - не знаю, но раз её не сняли, значит, работала усердно. И тут важно понять деталь: она была у себя дома, она наводила порядок в Крыму так, как она это понимала, но это был её Крым. Далее то ли её снимают, то ли она сама уходит, но её не бросают и забирают в Москву. Но крымским прокурорам в Москве делать нечего - там и своих достаточно, кроме того, ещё раз акцентирую внимание на том, что она не из России, она крымская. Поэтому где-то там наверху было принято типичное решение, касающееся "чужаков", которых привезли в Москву - нужно человека поставить на проверку.

Но тут с Поклонской произошло то, что обычно происходит с советскими эмигрантами, которые живут за границей. Если вдруг разговор заходит об их бывшей родине, то они ругают её на чём свет стоит, но другим ругать не позволяют. Это такой странный "патриотизм", когда земля, где ты жил, сидит в тебе, и её не вырвать из тебя никаким образом. Именно это и произошло с Поклонской. Её определили в Государственную Думу. Если бы она была рангом повыше, то, может, стала бы и помощником президента, но каков ранг - таково и назначение. А в Государственной Думе у Поклонской сыграло чувство земли. Нет, она не пошла в оппозицию, она не выбегала на трибуну со специальными оппозиционными заявлениями. Просто несколько раз она делала заявления, касающиеся Украины, которые не ложились в русло привычного госдумовского "одобрямса".

Есть такое современное полусленговое выражение: когда ты смотришь какой-то фильм или слушаешь музыку, и если тебе это очень нравится, то ты говоришь, что фильм или музыка тебе "зашли". Это очень точное определение. Так вот Госдума в Поклонскую "не зашла", а Поклонская "не зашла" в Госдуму.

И тут на арене появляется второе действующее лицо - Владимир Путин. Я много раз писал, что просто поражаюсь свойству Владимира Путина не бросать тех людей, которых он считает нужными и полезными, которые что-то сделали для его власти или в осуществление его планов. Поклонская была важной шестерёнкой в крымской истории, поэтому, видимо, подняли её личное дело, и обнаружили, что она то ли училась, то ли окончила Дипломатическую академию МИД РФ. И решение по Поклонской пришло мгновенно - нужно назначить её послом. Но послом в Кабо-Верде.

А теперь пару слов про гениальность этого решения. Конечно, над Поклонской сейчас все смеются, ведь её отправляют послом на Острова Зелёного Мыса, где и посольство не нужно. Это Кабо-Верде - в шестистах километрах от ближайшей земли - то есть, её назначение воспринимается как ссылка. Но это не ссылка, это - возможность начала новой карьеры. Путин никогда не бросает "своих". Пусть Поклонская поднатореет в Кабо-Верде, потом её переведут куда-то в Латинскую Америку, потом - в Европу. А потом, глядишь, и послом в Украину назначат.

Так что, не стоит смеяться над Поклонской. Давайте посмотрим на неё через десять лет - какая будет у неё зарплата, должность и социальные льготы. А потом посмотрим на себя.

Как известно, смеётся тот, кто смеётся последним.

Думаю, что Поклонская ещё посмеётся над нами.

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Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ