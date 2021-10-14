Мгновенная карма: в Киеве водитель хотел "преподать" урок на дороге и разбил авто, фото

В четверг, 14 октября, на Минском массиве в Киеве водитель сам себя наказал на дороге, пытаясь "подрезать" другое авто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

ДТП произошло на Большой Окружной дороге, возле ул. Кондратюка. По предварительной информации, водителю не понравилось, что попутный автомобиль не набирает скорость после поворота. Он его объехал, начал подрезать, резко тормозить, а затем дал по газам и не вписался в изгиб дороги. Автомобиль снёс отбойник и вылетел на тротуар.

Обошлось без пострадавших, но машина сильно повреждена.



