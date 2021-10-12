Бабченко: Россия – страна офигенных нобелевских миротворцев

А многое, оказывается, изменилось. А я и не знал. "Новую Газету" теперь спонсирует партнер Чемезова, миллиардер Адоньев. Дочь Дмитрия Муратова работает советником Набиуллиной.

Об этом в своем блоге пишет журналист Аркадий Бабченко, информирует UAINFO.org.

Сам Дмитрий Андреич, оказывается, выпивает с Песковым и Тиной Канделаки. Юлия Полухина теперь штатный сотрудник "Раша Тудей" - открыла там новый проект "Дети войны". По спасению детей Донбасса. "Мы будем делать всё, что в наших силах, совместно с руководством республик. Много для таких детей сегодня делает супруга главы ДНР Ирина Пушилина". А за два абзаца до этого: "В декабре 2014-го я впервые повезла гуманитарную помощь в Донбасс. Сбор проводила "Новая газета", в которой я тогда работала, акция называлась "Детский размер". Тогда мой главный редактор Дмитрий Муратов поддержал меня, и я привезла две "газели" обуви, памперсов, одежды".

Это я не к тому, чтобы в очередной раз накинуть на вентилятор по поводу лауреата или его семьи. Упаси боже. Это я к тому, о чем вас предупреждал, друзья мои. Мои бывшие коллеги. Еще десять лет назад.

Вы стали неразличимы. До степени смешения.

Песков, Набиуллина, Нобелевка, оппозиция, Канделаки, Венедиктов, либералы, демократы, "Раша Тудей", Чемезов...

Смешались в кучу дети и олигархи.

Рейх должен быть кристально чистым. Не может не быть. Он и будет. На святом стоим, на помощи детям.

Лучшую аналогию, которую я слышал, провел, конечно же, как всегда Айдер. В бочку с солеными огурцами можно, безусловно, положить свежий огурец. И какое-то время он будет оставаться свежим. Отдельно стоящим. Зеленым и тверденьким. Но в итоге он все равно проквасится. Это неизбежно. В бочке с рассолом все хрустящие огурцы становятся мягкими и вялыми.

Или их съедают. Это закон природы. Вы все проквасились, друзья мои.Мои бывшие коллеги.

Сидишь и холодеешь от мысли - если бы Политковская сейчас была жива, она вместе с Доктором Лизой и Ириной Пушилиной тоже спасала бы детей Донбасса. И с Лидой Мониавой вывозила бы на отдых в захваченный Крым.

Но я, собственно, не об этом. Я о финансовой части премии, которую Дмитрий Андреич решил передать в фонд "Круг добра". Фонд для помощи детям со спинальной мозговой атрофией. Фонд, который во многом создан усилиями самого Муратова. Он бился бился в эту дверь - и пробил её.

И теперь фонд создан. Указом Путина. Лично.

Председатель правления - какой-то там протоиерей. Председатель правления. Медицинского фонда. С тяжелыми заболеваниями, которые может лечить только передовая наука. Протоиерей.

Председатель совета - тетка, замминистра здравоохранения. Ну, то есть ровно то, кто должна была сделать так, чтобы вопросов о фондах больным детям в стране с нереальными нефтяными доходами вообще не было.

Совет Фонда - полоумная православная Кузнецова, детский омбудсмен при Путине. Православный детский омбудсмен.. Горох и розги!

Замруководителя ФНС, замминистра труда, замминистра финансов.

В попечительском совете - Рошаль, Федермессер, Хабенский - та-дам! - Чулпан Хаматова, председатель общественной палаты.

Ну, короче, полный набор.

Алло, вы сами себя-то слышите? Перечитайте этот абзац еще раз.

И вот в этот Фонд Муратов отдает деньги.

И у меня только один вопрос. Эта премия называется - премия МИРА. У вас есть страна. В которой есть нефть, газ, алмазы, золото, вся таблица Менделеева, пятнадцать морей, два океана, реки-горы и озера, армия и космос, металлургия и атомные станции, от калининграда до владивостока, сто сорок миллионов населения и вагоны бабла, бала, бабла...

И вот ваша страна со всем своим баблом, нефтью, экономикой и танками нападает на самую бедную страну Европы. У которой ничего этого нет. Которая в четыре раза меньше по населению, на порядки меньше по экономике и с отсутствующей на тот момент армией.

И убивает пятнадцать тысяч человек. Два миллиона делает беженцами. Триста тысяч оккупирует и берет в заложники. Целый народ. На их родной земле. Проводит там зачистки и карательные операции.

Оставляя детей сиротами, инвалидами, беженцами, с дичайшим ПТСР и убитыми.

Кому надо отдать деньги?

Конечно же детям богатейшей, бл*дь, страны - оккупанта и убийцы!

Россиянин - всегда шовинист. Всегда. Без исключений. Каким бы самым наилиберальным он ни был. Хоть нобелевским лауреатом. Для него есть только русские. Точнее, так. Есть в первую очередь москвичи - элита элит - и остальные русские с регионов, которые лимита, конечно же, но все равно Я Русский Боже Какой Восторг.

А всех остальных - всяких там урюков, чучмеков, ч4рок, бульбашей, чухонцев, 404лов и прочих [email protected]рножопых - для него не существует. В его мире их просто нет. Они просто находятся за пузырем его сознания. Это даже не со зла. Он просто так устроен. Я сам таким был.

Наша страна напала на другую страну на её территории и оставила тысячи сирот, кому надо помогать?

Нашим бедным деткам!

Ведь страдать могут только они.

От момента получения Нобелевки до момента вступления в го*но русский либерал продержался сорок минут. Рекорд, определенно.

Казалось бы. Ты Нобелевский лауреат. Премии Мира. В стране оккупанте. Борешься с Путиным. Первое, что сразу приходит в голову - стоя на этой сцене хочу заявить, что отдаю эту премию на поддержку семей крымских татар, арестованных моей страной-оккупантом. На поддержку детей солдат ВСУ, убитых моей страной. Я уж молчу про поддержку госпиталям Украины - это в глазах русского либерала будет расценено как спонсирование терроризма, про помощь ВСУ я вообще молчу, от этого он шатается просто в ужасе, реально в ужасе, как от змеи. Но если ты уж решил помочь детям, то вопрос, по моему предельно простой - между детьми тех, кого убивают, и тех, кто убивает?

Нет?

Нет. И вот Нобелевский комитет в лице лауреата, борясь с войной, напрямую отправляет деньги в фонд Путина, ведущего войну, протоиерею, эту войну благославляющему. Ну, оно и правда, пусть финансовая нагрузка на страну будет меньше - теперь высвободившиеся деньги можно будет потратить на новый танк.

Потрясающей мудрости решение комитета.

Потрясающего мужества решение лауреата.

Главный редактор "Фолькише беобахтер" решил отдать Нобелевскую премию мира в учрежденный лично Фюрером фонд спасения больных немецких детей. Ура, ура, какое счастье - аплодируют этому благородному решению евреи Польши из оккупированного Данцига.

Вы, мои украинские коллеги, поздравляйте, конечно. Хлопайте в ладоши. Смотрите в рот. Ищите не таких либералов. Надейтесь на перемены. На не таких русских. На Навального. Как, опять же, прочитал сегодня в ленте, не знаю, хочет ли автор, чтоб я указывал его имя - разница между Навальным и Гиркиным заключается в одном: Гиркин хочет возродить Империю завтра, а Навальный - послезавтра.

Вот, собственно, и всё.

И вот в России за все время её существования есть три Нобелевских лауреата мира. Один придумал самое мощное в мире оружие массового уничтожения. Потом, правда, все понял и прозрел. Второй рубил саперными лопатками Тбилиси, хотел давить танками Ригу и Вильнюс. Но не смог. Просто сил не хватило. Все развалилось само. И за это получил нобелевку. Но так ничего и не понял до сих пор. Третий, строитель прекрасной России будущего с сильной армией, экономикой, космосом и протоиереями, спасает детей оккупантов.

И четвертый, пока еще кандидат, зиговавший на фашистских маршах, призывавший депортировать грузин, сбивать их гражданские самолеты, бомбить столицу и строить фильтрационные лагеря для таджиков.

Построили. Теперь в них сидят его последователи.

Страна оху*нных миротворцев.

Ваш террорист.

В рамках проекта "Журналистика без посредников".

Аркадий БАБЧЕНКО