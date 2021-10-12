Уся правда про метадон

У поліції підтвердили, що в крові депутата Антона Полякова, який помер у ніч на п'ятницю, виявили, окрім алкоголю, сліди метадону, пише ВВС.

Це - наркотик, що за своєю дією нагадує героїн та використовується для його заміщення. Метадон та алкоголем у поєднанні дуже посилюють свій вплив на організм, що підвищує ризик передозування та смерті.

Що таке метадон?

Метадон - синтетичний наркотик з групи опіоїдів. За впливом на організм він схожий на героїн, опіум, кодеїн чи морфін.

Вперше його синтезували у Німеччині в 1930-х роках як сильний знеболювальний засіб.

"Має знеболювальну, снодійну, розслаблювальну дію. Належить до групи найважчих наркотиків опіумної групи, при регулярному прийомі руйнує фізичне здоров'я людини, центральну нервову систему, головний мозок, психоемоційний стан, а також соціальне життя людини", - йдеться в описі цього препарату на сайті одного з наркологічних центрів.

У багатьох країнах, зокрема і в Україні, метадон використовують у замісній терапії для людей, залежних від героїну.

При цьому сам метадон викликає не менш тяжку залежність, але оскільки при терапії його приймають перорально (тобто в таблетках чи мікстурі), а не ін'єкційно, це зменшує ризик поширення СНІДу, гепатиту та інших хвороб.

І діє він довше, ніж "замінники" - тобто, при залежностях приймають метадон не так часто.

Але багато хто критикує метадонову замісну терапію через те, що після неї людину вже треба лікувати від нової залежності.

У Росії метадон заборонений, тому після незаконної анексії Криму замісну терапію там згорнули, через що, за даними ООН, без належної допомоги там померли десятки колишніх пацієнтів. За багатьма описами, фізична залежність від метадону сильніша та довша, ніж від героїну. "Без наркотику настає ломка, яка триває до одного місяця. Абстинентний синдром сильніший, ніж від інших наркотиків", - пише Міжнародна антинаркотична асоціація.

В Україні, окрім офіційного метадону для замісної терапії, також є нелегальний.

"Класичного героїну в Україні вже кілька років майже немає. Його місце зайняв вуличний метадон як дешевша, доступніша речовина. І більш складна, принаймні, з нашої точки зору. Детоксикація людей, які вживали вуличний метадон, займає більше 10 днів, тоді як у випадку героїну термін зазвичай до 10 днів", - розповідав у 2018 році колишній керівник київського наркодиспансеру Володимир Ярий газеті "Сегодня".

Метадон і алкоголь

"Поєднання метадону з алкоголем робить наслідки від вживання метадону ще страшнішими", - попереджає один із запорізьких реабілітаційних центрів.

Алкоголь та метадон посилюють дію один одного, а вплив метадону при цьому йде хвилями, тому людина може приймати додаткові дози, вважаючи, що їй "не вистачає" попередніх. Все це може призводити до втрати свідомості, коми та уповільненого серцебиття.

Так само метадон посилює ризик тромбів та інших проблем з серцем. У важких випадках це завершується смертю. Іноді смерть може статися уві сні через зупинку дихання і серця.