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Расшифрованы интимные письма Марии-Антуанетты

  7   0 12.10.2021, 14:06 | Новости, Мир
Расшифрованы интимные письма Марии-Антуанетты

Ученым удалось прочесть заштрихованные слова из интимной переписки Марии-Антуанетты с шведским графом Акселем фон Ферсеном - одним из самых близких друзей королевы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на Science Advances, пишет Корреспондент.

Как известно, в 1791-1792 годах Марии-Антуанетта находилась под пристальным надзором после неудачной попытки побега. При этом ей удавалось тайно переправлять письма графу.

До того, как они оказались в национальном архиве Франции, кто-то заштриховал некоторые слова и строки.

Специалистам потребовалось 150 лет, чтобы установить личность таинственного цензора. По их мнению, это был сам граф фон Ферсен.

При помощи рентгеновской флуоресцентной спектроскопии исследователям удалось восстановить заштрихованные слова в восьми письмах. Ими оказались: "любимый", "нежный друг", "обожаю" и "безумно".

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