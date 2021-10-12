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Збій в роботі монобільшості: Верховна Рада прийняла лише 17% законопроектів уряду Шмигаля, – КВУ

  6   0 12.10.2021, 13:03 | Новости, Политика
Збій в роботі монобільшості: Верховна Рада прийняла лише 17% законопроектів уряду Шмигаля, – КВУ

Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля у перші півтора роки роботи. За даними КВУ законами стали лише 17% урядових законопроектів, пише UAINFO.org.

Всього за період із 5 березня 2020 року (призначення уряду Д. Шмигаля) по 10 жовтня 2021 року Кабінетом міністрів було внесено на розгляд ВР 369 проектів законів. Із них було прийнято(повернуто з підписом Президента) 63 закони.

При цьому з 63 прийнятих законів 24 - ратифікаційні документи, які часто підтримуються всіма фракціями і групами ВР, незалежно від політичних поглядів. Серед інших прийнятих законів: зміни до законодавства щодо протидії COVID-19, щодо мита на товари легкої промисловості, страхування сільськогосподарської продукції, щодо державної реєстрації вакцин, забезпечення харчування військовослужбовців.

Показники успішності законодавчої роботи уряду Д. Шмигаля є нижчими, ніж в попереднього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Так, законами стали 22% законопроектів, поданих урядом Гончарука.

Також результати Д. Шмигаля є нижчими, ніж в уряду Володимира Гройсмана. У перші півтора роки роботи урядом В. Гройсмана було внесено на розгляд ВР майже стільки законопроектів, як у Д. Шмигаля - 382 проекти. З них було прийнято 108 законів або 28%.

«17% прийнятих законів уряду Д. Шмигаля - це катастрофічно низький результат, який свідчить про серйозний збій в роботі монобільшості. Але це питання не лише до прем'єр-міністра, але й також до лідерів фракцій «Слуга Народу» та екс-голови Верховної Ради України Д. Разумкова. Між урядом та ВР не було налагоджено ефективної комунікації, що призвело до низьких законодавчих показників», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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