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В Британии заподозрили Россию в краже формулы вакцины от COVID-19 – The Sun

  4   0 11.10.2021, 18:00 | Новости, Мир
В Британии заподозрили Россию в краже формулы вакцины от COVID-19 – The Sun

Россия якобы украла в Британии формулу вакцины против коронавируса производства Oxford/AstraZeneca. Ее в стране использовали, чтобы создать собственный препарат для прививок "Спутник V".

Об этом заявили британские службы безопасности, ссылаясь на доказательства, пишет The Sun. По утверждению разведчиков, один из шпионов российского президента Владимира Путина позаимствовал у фармацевтической фирмы "жизненно важные данные".

Подчеркивается, что иностранный агент лично украл такую информацию, в том числе и относительно вакцины против COVID-19. Британская разведка выразила уверенность, что препарат "Спутник V" был скопирован от AstraZeneca.

Издание добавляет, что и в прошлом году разведчики "указывали пальцем на шпионов Путина". Тогда они говорили, мол, "более чем на 95% уверены" в том, что именно российские хакеры, которых спонсирует само государство, атаковали с этой целью британские, американские и канадские организации, разрабатывающие вакцину против коронавируса.

Комментируя ситуацию, член британского парламента и эксперт по делам РФ Боб Сили призвал серьезно отнестись к российскому и китайскому шпионажу.

"Будь то кража формулы Astra-Zeneca или шантаж нас из-за энергии со стороны этих авторитарных и тоталитарных режимов, нам нужно поумнеть в их отношении", - заявил он.

При этом на Даунинг-стрит (улица, где располагается резиденция премьер-министра Британии, МИД и ряд других госучреждений страны. - Ред.) от комментариев по этому поводу отказалась.

Обозреватель

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