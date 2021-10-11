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Стаття Медведєва – не продовження опусу Путіна, як каже дехто. Це – заявка на те, що Медведєв може стати продовжувачем справи Путіна

  5   0 11.10.2021, 17:03 | Новости, Политика
Стаття Медведєва – не продовження опусу Путіна, як каже дехто. Це – заявка на те, що Медведєв може стати продовжувачем справи Путіна

"Почитав статтю Медведєва. Це - не продовження статті Путіна, як каже дехто. Це - заявка на те, що Медведєв може стати продовжувачем справи Путіна. Якщо почитати попередні інтерв'ю Медведєва, то його посил - що він незадоволений своїм місцем у російській системі і хоче більшого", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Ігор Луценко, інформує UAINFO.org.

"А у деяких телеграм-каналах РФ його намагаються жорстко пресувати - зокрема, розповсюджують інформацію про останню стадію алкоголізму і фатальні для чоловічого здоров'я травми. Боротьба за Наступника триває.

Отож, аудиторія статті Медведєва - не Захід, і тим більше не Україна, аудиторія - чекісти і олігархи РФ, вся ця нечисть, яка зараз володіє московською імперією.

Характерно, що у самій Росії ледь не 95% національного багатства записано на офшори, що розкрило, зокрема, і досьє Пандори. Але Медведєв переводить фокус уваги на Україну - мовляв, крадуть в Києві.

Так само Медведєв критикує потуги України орієнтуватися на ЄС та НАТО - хоча саме російське начальство давно на них зорієнтувалося і уже міцно вросло.

У Путіна одна з дочок одружена з чоловіком з «агресивної країни НАТО» - Голландії, а внуки глави МЗС Лаврова - громадяни Ізраїлю. Один з топ-менеджерів пропаганди Брильов, в тому числі і антизахідної - громадянин Британії (цілком міг бути реальним автором статті Медведєва).

Глава комітету Думи з міжнародних справ Слуцький відправляє вчитися свою дочку в американську школу в Швейцарії. А перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, як виявилося, має квартиру в Іспанії. Ці двоє - найбільш агресивні антизахідники (і антиукраїнці) у своїй риториці.

Словом, Медведєв каже - я, як майбутній лідер, і далі продаватиму нещасним бідніючим росіянам казочку про агресивне НАТО. А воювати ми максимум будемо зі слабкою Україною - це видовищно і безпечно. Захід нам це пробачить, а Україна нічого поганого зробити фізично не здатна, бо сил не вистачить", - завершує Луценко.

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