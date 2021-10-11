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"С тяжелыми травмами, но жива": Собчак рассказала о пострадавших в смертельном ДТП с ее участием

  9   0 11.10.2021, 11:00 | Новости, Мир
"С тяжелыми травмами, но жива": Собчак рассказала о пострадавших в смертельном ДТП с ее участием

Ксения Собчак опровергла информацию о двух жертвах в ДТП с ней / фото REUTERS

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая 9 октября попала в смертельную аварию, рассказала новые подробности происшествия. Она отметила, что в ДТП погиб один человек, а еще одна девушка находится в больнице с тяжелыми травмами.

Об этом Собчак рассказала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", пишет УНИАН.

Телеведущая заявила, что находится на связи с супругом Оксаны Садовник, которая серьезно пострадала в аварии, но жива.

"Состояние у нее тяжелое: травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей", - говорится в сообщении.

При этом она указала, что супруг пострадавшей девушки не имеет претензий к телеведущей, но очень зол из-за ложной информации в СМИ.

Кроме того, Собчак отметила, что находится на связи с отцом пострадавшего мужчины - Роберта Гедяна, но связаться с родными погибшей Екатерины Тарасовой пока не удалось.

Также она указала, что уехала с места аварии, потому что ничем там помочь не могла, а на месте ДТП остался ее директор, который вызвал пострадавшим скорую

"Я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, и не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями", - подчеркнула телеведущая.

Как ранее сообщал УНИАН, российская телеведущая Ксения Собчак попала в дорожную аварию, в результате которой погибли два человека. ДТП случилось 9 октября в российском курортном городе Адлер, где лимузин "Майбах" (Mercedes) столкнулся лоб в лоб с легковушкой Volkswagen Polo, который в результате отбросило в микроавтобус.

 

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