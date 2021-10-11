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Медведєв написав статтю про Україну: Чекатимемо "притомного керівництва". Переговори "абсолютно безглузді"

  13   0 11.10.2021, 10:01 | Новости, Мир
Медведєв написав статтю про Україну: Чекатимемо "притомного керівництва". Переговори "абсолютно безглузді"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає безглуздими контакти з керівництвом України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у статті для видання "Коммерсантъ".

Так, говорячи про відносини Москви і Києва, Медведєв вказує на шкідливість контактів з нинішніми керівниками України.

"Безглуздість і навіть шкідливість відносин з нинішніми керівниками України полягає ще й у тому, що на чолі цієї країни стоять неосвічені і необов'язкові люди. Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі. Так вони розуміють мистецтво дипломатії... Так, у політиці можливі компроміси, іноді деякі відступи від сформованої лінії, але не в такій мірі, коли узгоджений підхід змінюється на діаметрально протилежний. А нам і нашим партнерам безперервно брешуть і уникають ухвалених рішень... Таким "партнерам" у міжнародних відносинах, які змагаються в постійній брехні, немає і не може бути довіри. А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді", - заявив він. 

Також він запропонував дочекатися появи в Україні "притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, не на організацію дебільних "Кримських платформ", створених для обдурення населення країни і підкачування своїх м'язів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією".

"Ось лише з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі", - резюмував Медведєв.  

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