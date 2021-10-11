Шулипа: Лауреат нобелевской премии мира Дмитрий Муратов – это созданная еще в 90-е фабрика сливов, компроматов и расследований при содействии отдельных представителей российских властей

Правозащитник Юрий Щулипа раскрыл секрет присуждения нобелевской премии мира главному редактору Новой газеты в Москве, Дмитрию Муратову, информирует UAINFO.org.

1. Инициировал присуждение нобелевской премии мира Дмитрию Муратову и поддержал ее кандидатуру другой лауреат - экс-президент СССР Михаил Горбачев, при активном соучастии агентов российского влияния в этой организации. Его слово в нобелевском комитете в отношении кандидатов из постсоветского пространства имеет решающее значение.

Напомним, что, благодаря приказу Михаилу Горбачева, каратели-оккупанты внутренних войск МВД СССР и советской армии 9 апреля 1989 года в Тбилиси убили, в т. ч., саперными лопатками 21 человека и ранили 290. Также, благодаря его приказу, каратели-оккупанты советской армии 11-13 января 1991 года в Вильнюсе, убили в общей сложности 28 человек и ранили 900.

За эти особо тяжкие преступления против человечности, экс-президента СССР Михаила Горбачева, нужно как минимум приговорить к пожизненному сроку лишения свободы, ибо за совершение этих преступлений отсутствует срок давности.

После присуждения нобелевской премии мира убийце и особо тяжкому международному преступнику, де-факто для реалистов и серьезных политических экспертов, нобелевский комитет мира кончился. Он перестал вообще существовать как организация и не воспринимается ими в серьез. Благодаря присуждению премии Горбачеву и еще нескольким сомнительным персонам, нобелевская премия мира давно утратила свою первоначальную ценность.

Все это свидетельствует, что в нобелевском комитете имеют место поверхностность, предвзятость, что само по себе является почвой для международной коррупции и проникновения в комитет российской агентуры.

2. В реалии Дмитрий Муратов - это созданная еще с 90-х годов фабрика сливов, компроматов и расследований при содействии отдельных представителей российских властей для выпуска пара недовольных политическим режимом, как это свойственно российской традиции: царь хороший, а его отдельные бояре плохие. Он имеет тесные связи с сокурсником Путина - Сергеем Чемезовым, с российским олигархом Сергеем Адоньевым (один из спонсоров «Новой газеты») и с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

3. Дмитрий Муратов, это такая же часть путинской системы (но иная), что и главред Эха-Москвы Алексей Венидиктов (представитель клана Газпрома) и важное условие ее балансировки во внутриклановых войнах. За счет поражений представителей одних кланов и побед других представителей путинской системы, русский рейх в чем-то кристаллизируется и очищается.

4. В Новой газете можно найти материалы о крымнашизме, оды путинскому режиму, но тема обличения Путина и его международных военных преступлений (за исключением некоторых, действительно представляющих интерес для расследователей, важных материалов), де-факто в ней табу.

5. В мире нобелевская премия мира давно серьезно не оценивается, а в самой России уж подавно. Поэтому, ее присуждение Дмитрию Муратову, стоит оценивать лишь как еще одно информационное событие. В случае, если окружение Путина сочтет для себя "Новую газету" чрезмерно токсичной, то от ее закрытия и даже от возможной посадки в тюрьму ее главреда Дмитрия Муратова нобелевская премия мира уж точно не спасет.

6. Само по себе обсуждаемое событие является свидетельством того, что в нобелевском комитете мира главенствуют поверхностность, предвзятость, наличие международной коррупции и проникновение в комитет российской агентуры.

Юрий ШУЛИПА