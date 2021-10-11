Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя

Фото: nasa.gov

Фахівці агенції NASA впевнені, що відправили марсохід Perseverance саме в те місце, де можна знайти сліди давнього життя на Червоній планеті.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Марсохід Perseverance потрапив у кратер Єзеро в лютому, відтоді він зробив тисячі знімків довкілля.

Дослідники з'ясували, що ця місцевість - дно колишнього озера, що живилося водою зі звивистої річки понад 3,5 мільярда років тому, коли клімат Червоної планети був більш придатним для життя.

Завдяки марсоходу Perseverance вдалося встановити місцезнаходження дельти цієї зниклої річки. Тобто місце, де річкова вода змішувалася з озерною. Таке середовище є найбільш сприятливим для мікроорганізмів. І саме тут, розраховують науковці, могли зберегтися їхні сліди.

Як повідомляв Укрінформ, Perseverance був доставлений на Марс разом з гелікоптером Ingenuity у рамках дослідницької місії NASA 18 лютого цього року, після майже 7 місяців польоту.

Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.