Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:01

Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя

13:10

Шулипа: Лауреат нобелевской премии мира Дмитрий Муратов – это созданная еще в 90-е фабрика сливов, компроматов и расследований при содействии отдельных представителей российских властей

12:10

Пандорагейт: за скандалом и хайпом как-то забывается другое, главное

11:00

"С тяжелыми травмами, но жива": Собчак рассказала о пострадавших в смертельном ДТП с ее участием

10:01

Медведєв написав статтю про Україну: Чекатимемо "притомного керівництва". Переговори "абсолютно безглузді"

09:00

Важко ходити і складно говорити: стан Саакашвілі в СІЗО погіршився

08:30

Російські найманці минулої доби 10 разів зривали "тишу" в зоні ООС

08:09

Доктор Комаровский назвал способ снизить риск инсульта в молодом возрасте

07:10

В Запорожской области банда хотела "отжать" ферму, но помешала полиция

06:11

Названы способы расслабиться без алкоголя

05:12

Chevrolet разрабатывает Equinox EV, стоимостью $30,000

04:13

Бритни Спирс пишет книгу

03:05

В Черновицкой области мужчина подорвался на старом снаряде в лесу

02:06

Леннокс Льюис оценил шансы на бой Усик - Фьюри

01:07

Названы целебные свойства зеленой гречки для организма

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя

  5   0 11.10.2021, 14:01 | Новости, Мир
Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя

Фото: nasa.gov

Фахівці агенції NASA впевнені, що відправили марсохід Perseverance саме в те місце, де можна знайти сліди давнього життя на Червоній планеті.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Марсохід Perseverance потрапив у кратер Єзеро в лютому, відтоді він зробив тисячі знімків довкілля.

Дослідники з'ясували, що ця місцевість - дно колишнього озера, що живилося водою зі звивистої річки понад 3,5 мільярда років тому, коли клімат Червоної планети був більш придатним для життя.

Завдяки марсоходу Perseverance вдалося встановити місцезнаходження дельти цієї зниклої річки. Тобто місце, де річкова вода змішувалася з озерною. Таке середовище є найбільш сприятливим для мікроорганізмів. І саме тут, розраховують науковці, могли зберегтися їхні сліди. 

Як повідомляв Укрінформ, Perseverance був доставлений на Марс разом з гелікоптером Ingenuity у рамках дослідницької місії NASA 18 лютого цього року, після майже 7 місяців польоту.

Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA. 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (280)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]