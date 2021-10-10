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На реке Конго при крушении судна погибли более 50 человек

  20   0 10.10.2021, 15:02 | Новости, Мир
На реке Конго при крушении судна погибли более 50 человек

Поисково-спасательные операции продолжаются, но надежд найти выживших остается все меньше.

На реке Конго потерпело крушение импровизированное судно. Погиб 51 человек, еще 69 считаются пропавшими без вести. Об этом накануне сообщил телеканал France 24.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго Нестора Магбадо, число пропавших без вести является оценкой, основанной на емкости лодки. Судно состояло из девяти традиционных деревянных каноэ, известных как пироги, связанных вместе.

Магбадо сказал, что выжили 39 человек. По его словам, поисково-спасательные операции продолжаются, но исчезают надежды на то, что можно будет найти больше выживших.

Причиной аварии могла быть "перегруженность, усиленная плохой погодой" в ночное время. Провинциальные власти объявили трехдневный траур с понедельника.

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