Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- повышение температуры тела;
- усталость;
- головная боль;
- озноб или лихорадка;
- боль в мышцах или суставах;
- боль в животе, тошнота;
- сонливость или бессонница;
- головокружение.
"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве.