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Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

  8   0 10.10.2021, 15:38 | Новости, Общество
Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:

- покраснение, боль, отек в месте инъекции;

- повышение температуры тела;

- усталость;

- головная боль;

- озноб или лихорадка;

- боль в мышцах или суставах;

- боль в животе, тошнота;

- сонливость или бессонница;

- головокружение.

"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве. 

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