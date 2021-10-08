Місто в Бразилії оголосило українську своєю офіційною мовою

Українська мова виявилася найпоширенішою в Прудентополісі після португальської.
Українська мова стала офіційною в муніципалітеті Прудентополіс в Бразилії. Причина для такого рішення очевидна - багато вихідців з України.
Про це повідомив Світовий конгрес українців на своїй сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.
"Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроєкт з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що муніципалітет Прудентополісу вже встановив дружні стосунки з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. А Тернопіль і Прудентополіс є міста-побратимами.
"Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", - додається в замітці.
Державною мовою в Бразилії є португальська.
"У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська", - зазначає Nossa Gente.
Варто зауважити, що інтерес до України у бразильців проявляється не тільки до нашої мови, а й до культури загалом. Раніше цьогоріч місцева стрімінгова платформа випустила хоррор-серіал про міфологію Івана Купала.