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В КМДА пояснили, в якому випадку введуть обмеження в транспорті Києва

  5   0 08.10.2021, 07:05 | Новости, Общество
В КМДА пояснили, в якому випадку введуть обмеження в транспорті Києва

Місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації та продовжує приймати заявки від підприємств та ФОПів на отримання спецперепусток.

Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба повідомив, що нині питання локдауну в Києві не розглядається. Місто готове до погіршення епідеміологічної ситуації та продовжує приймати заявки від підприємств та ФОПів на отримання спецперепусток, але вводити обмеження на транспорті місто буде лише в крайньому разі.

Про це повідомляє управління інформзабезпечення та доступу до публічної інформації КМДА, інформує UAINFO.org.

Наразі у Києві встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки, проте ситуація із захворюваністю на COVID-19 погіршується. Щодня у столиці фіксується до тисячі нових випадків інфікування.

Від 10 серпня, коли стартувала подача заявок, у системі зареєструвалося понад 9 тисяч організацій.

"Важливо – це превентивні заходи. Заявку на отримання спецперепусток може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Першочергово право на проїзд отримають працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста", – наголосив Олексій Кулеба.

Від початку вакцинальної кампанії вже виконано понад 1 млн 800 тисяч щеплень, "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації отримали понад 920 тисяч киян.

Олексій Кулеба нагадав, що в Києві працює 19 вакцинальних центрів, 117 пунктів щеплення, 57 мобільних бригад та Центр масової вакцинації у МВЦ.

У  Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації пояснили, що наявність COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID не є обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ, доки Київ лишається в "жовтій" зоні. Водночас місто готується до введення "червоної" зони.

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