Громкий провал российских спецслужб. Правозащитники вывезли из России 40 Гб видео пыток

4 октября стало известно, что в распоряжении независимых правозащитников оказались порядка 40 Гб видео, документов и фото со случаями пыток в местах лишения свободы в России.

"Из России эксперты Gulagu.net вывезли секретный видеоархив российских спецслужб, с помощью которого оперативники ФСБ (Федеральная служба безопасности - прим. авт.) и ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний - прим. авт.) унижали осуждённых и принуждали их выполнять любые незаконные поручения кураторов. <...> Это самый большой и громкий провал российских спецслужб - Управления М ФСБ и Главного опер. управления ФСИН. Такого ещё не было никогда, пишет в своем блоге Лили Корнилова, информирует UAINFO.org.

Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний. Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере", - рассказал в социальных сетях руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Gulagu.net - российский общественный проект, основанный правозащитником Владимиром Осечкиным в 2011 году. Его основной деятельностью являются противодействие пыткам и коррупции в российской исправительной системе и защита прав заключённых в российских пенитенциарных учреждениях. Проект приложил руку к раскрытию многих свидетельств пыток в российских колониях и СИЗО, превышения полномочий чиновников ФСИН, работе "разработчиков" и "пресс-хат", через которые правоохранители добиваются признательных показаний, масштабной и массовой коррупции, и с 2015 года подвергается преследованию за свою деятельность. В мае 2021 года, после инцидента с рейсом 4978 Ryanair в Беларуси, Владимир Осечкин принял решение о приостановке работы в России и вывозе сотрудников из страны. В июле российские власти заблокировали сайт Gulagu.net в РФ.

По словам руководителя и основателя правозащитного проекта, он неоднократно предлагал коллегам закрыть представительства на территории России и работать удалённо из-за участившихся угроз, но его отговаривали. Всё изменилось 23 мая, когда он увидел, как была проведена совместная операция ФСБ и КГБ Беларуси по задержанию Романа Протасевича. Как заявляют правозащитники, Роман Протасевич был не просто главным редактором Телеграмм-канала NEXTA, он пытался выйти на российский след и разоблачить участие спецслужб России во время подавления акций в Минске.

"Один из наших источников сообщил, что бойцы отдела спецназначения разных территориальных органов ФСИН выезжали в Беларусь и оказывали силовую поддержку МВД Беларуси в подавлении протеста. Среди них были в том числе сотрудники из Красноярска, Омска и Иркутска, которые известны своей особой жестокостью. Там спецназ регулярно тренируется на осуждённых, у нас есть свидетельства о том, как заключённых выстраивают во время обысков в позе распятия, и командиры лазерными указками показывают точки заключённых, а бойцы точечно наносят удары... Спецназ ФСИН - самое жестокое подразделение. Мы приходим к выводу, что они действовали и в Беларуси", - прокомментировал решение о закрытии Владимир Осечкин.

В подтверждение того, что правозащитники получили секретный видеоархив, они предоставили в распоряжение журналистов три видео, которые предположительно были сняты в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. На видео, датированном 18 февраля 2020 года, мужчина засовывает швабру в задний проход заключённому, который привязан к кровати, второй держит истязаемого, а третий закрывает ему рот. Жертву заставляют в чём-то признаться, в ином случае обещают продержать в таком положении три дня. На втором видео, снятом 10 апреля 2020 года, обнажённый мужчина лежит на животе с руками, перемотанными скотчем, оператор встаёт ему ногой на спину, а затем на голову. На третьем видео, датированном 25 июня 2020 года, заключённый привязан к кровати с поднятыми к изголовью ногами, его заставляют представиться на камеру, а затем насилуют.

По словам правозащитников, им удалось вывезти из России и СНГ человека, который в течение нескольких лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Как рассказал Владимир Осечкин, "он программист, его самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала", поэтому "на протяжении пяти лет он имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам в штабе безопасности ОТБ-1 в Саратове". На него идёт охота, но сейчас он находится в относительной безопасности и ожидает предоставления политического убежища.

Новость о "пыточном конвейере" в России мало кого удивила, а вот об утечке порядка 40 Гб доказательств - многих расстроила. В Gulagu.net заявили, что все материалы о том, как негласные агенты ФСБ и ФСИН по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых, будут переданы в международные правозащитные организации. По их словам, в силу специфики видео, публикация будет выборочной, а весь архив будет открыт структурам ООН, Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) и правоохранительным органам РФ для проведения расследований. Помимо видео, преступления подтверждаются "различными документами, показаниями, вскрытыми переписками". По мнению независимых правозащитников, "есть всё, чтобы организовать очень большое масштабное независимое расследование, чтобы довести виновных в создании этой системы „до приговоров и возможно даже трибунала"".

Заметим, что наличие в России "пыточного конвейера" должно обеспокоить не только среднестатистических граждан, но и так называемые российские элиты. Как говорят в народе, от тюрьмы и от сумы не зарекайся... По данным Gulagu.net, в упомянутую выше туберкулёзную больницу ФСИН № 1 в Саратове могут этапировать заключённого формально по медицинским причинам из учреждения в любом регионе страны. Как сообщают правозащитники, "есть четыре категории арестованных и заключённых, которых там избивали и насиловали: если он интересен для дачи показаний против видного оппозиционера, миллиардера, крупного чиновника; для подчинения какого-либо смотрящего или положенца - чтобы он выполнял любые прихоти оперативника", "ещё при вымогательстве, чем этот человек богат", и "по заказу с воли: если враги на свободе заплатили оперативникам 3-5 млн рублей ($40-70 тыс.) за организацию изнасилования на камеру". С учётом того, что в России сегодня ты - король, а завтра - пешка, шансы попасть на "пыточный конвейер" есть у всех - даже у так называемых "героев крымской весны" вроде Сергея Аксёнова (людей Сергея Валерьевича как раз в эти дни активно "пакуют" российские силовики).

Шокирующие видео разлетелись со скоростью интернета, и российским властям пришлось реагировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "надо сначала всё проверить". По его словам, "в случае если подлинность подтвердится, то это повод для разбирательства", "но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность материалов". ФСИН начала служебную проверку, отправив в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата. Начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал прошение об отставке, и предусмотрительно ушёл в отпуск. Вслед за ФСИН начала проверку Генпрокуратура РФ, а управление СК по Саратовской области возбудило дело. Зато региональный омбудсмен заявила, что не получала жалоб от пациентов тюремной больницы под Саратовом. "30 сентября сама посетила ОТБ-1, беседовала с находящимися там на лечении осуждёнными, в том числе, и на личном приёме. Обращения были, но тематика их и содержание совершенно иные, чем затронутые в публикации, - заявила Надежда Сухова. - Появившаяся в интернет-изданиях видеопубликация о насилии и пытках в ОТБ -1 УФСИН по Саратовской области содержит серьезную информацию, указывающую на уголовно-наказуемые деяния. Она требует тщательных уголовно-процессуальных проверок, а не комментариев".

Скорее всего, всё это затеяно для отвода глаз (злые языки говорят, что речь идёт о борьбе за статус - будет ли ФСИН в составе Минюста или нет - и, собственно, кто возглавит ведомство). По словам правозащитников, видеозаписи исполнители делали для отчёта перед вышестоящим инстанциям вплоть до генералов, и такая практика в российской исправительной системе функционирует годами. В России и ранее были подобные утечки, правда, не в таких масштабах. И заключённым остаётся лишь одно - возлагать надежды на жёсткую реакцию международных организаций.

Да что там заключённым, если в путинской России пытают солдат спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ или военная разведка). На днях российские СМИ сообщили, что Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ подтвердило факт проведения предварительного следствия по делу о двоих командирах роты спецназа, которые предположительно вымогали деньги и насиловали подчинённых на Дальнем Востоке. Об этих преступлениях ранее сообщили правозащитники проекта Gulagu.net. Вот уж воистину, тяжело в учении - легко в бою...

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Лилия КОРНИЛОВА