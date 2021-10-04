14 известных вулканов, доступных для туристов (фото)

Есть места, от которых захватывает дух - водопады, глубокие каньоны, прекрасные фьорды. Вулканы - несомненно, тоже в списке самых волнующих зрелищ. А еще они дарят наблюдателю новое представление знания о нашей планете, пишет Вокруг света.

Стромболи, Сицилия, Италия

Большинство людей, желающих посетить вулкан, не планируют присутствовать там во время активного извержения. Но на горе Стромболи наблюдение извержения вблизи - важная часть впечатлений.

Прозванный «Маяком Средиземного моря», Стромболи извергается по довольно стабильному графику, неизменному с 1932 года. Под руководством местных гидов посетители совершают поход, который занимает несколько часов. К тому времени, как они достигают вершины, уже темно, и гиды точно знают, где разместить всех, чтобы безопасно наслаждаться всплесками оранжевой лавы, освещающей небо.

Этна, Сицилия, Италия

Самый большой и самый высокий действующий вулкан Европы, к тому же один из самых активных в мире, к тому же с хорошей транспортной инфраструктурой.

Рассмотреть Этну поближе можно со всеми удобствами: имеется обзорная станция на полпути вверх по склону, а на вершину, на высоту 3300 метров, ходят автобусы и фуникулер.

Везувий, Италия

Везувий считается одним из самых опасных вулканов в мире. Знаменитое извержение 79 г. н.э. разрушило город Помпеи и убило около 1000 человек.

Если извержение такой же силы разразится сегодня, его последствия будут катастрофическими, поскольку в опасной зоне живут 600 000 человек. Тем не менее, посетители приходят сюда каждый день. Отчасти привлекательность Везувия - в его доступности. Проехав до последней парковки, вам придется пройти лишь 250 метров до вершины.

Батур, Индонезия

Если вы не против очень рано просыпаться - или, напротив, ложиться спать очень поздно, то посещение индонезийской горы Батур обещает стать незабываемым путешествием.





Большинство туристических групп на вершину этого вулкана отправляются очень рано, не позднее трех часов ночи. Но неудобства того стоят. Вы не только увидите восход солнца с края кратера вулкана, но и избежите туманных облаков, которые обычно портят вид днем.

Вильяррика, Чили

Вильяррика также известен как Рукапиллан, что на языке мапуче означает «Дом дьявола». Но, несмотря на зловещее название, Вильяррика - прекрасное место для любителей природы.

Один из самых активных вулканов Южной Америки обычно покрыт снегом. Национальный парк Вильяррика - фантастическое место для пеших прогулок, катания на лыжах и верховой езды.

Ареналь, Коста-Рика

В 1968 году вулкан неожиданно извергся, вызвав большие разрушения. Но затем в пострадавшей местности был создан национальный парк, в котором посетители могут насладиться походами среди лавовых полей.

Маунт-Рейнир, США

Гора Рейнир - один из самых доступных для туристов вулканов, благодаря своему расположению в национальном парке Маунт-Рейнир.

Но поход на гору Рейнир - нелегкая экскурсия. Этот вулкан известен своей суровой погодой, в том числе круглогодичными метелями. Восхождение требует серьезных технических навыков, и доступно только тем, кто имеет опыт высотных походов. Впрочем, наблюдать за вулканом издалека тоже очень интересно, и его видами можно наслаждаться во время пеших прогулок, езды на велосипеде или даже из кемпинга.

Килауэа, Гавайи

Килауэа регулярно извергается, сильно осложняя жизнь жителям Большого острова Гавайев. Но туристы, посещающие Национальный парк вулканов могут увидеть живописные потоки застывшей, и даже все еще текущей лавы.

Килауэа - т.н. щитовой вулкан, то есть, такой, который извергается относительно равномерно, испуская густую, медленно текущую лаву, а не сильные извержения с высокой температурой из крутого конуса. Это делает походы к нему гораздо более безопасными.

Квинсленд, Австралия

Вулканический национальный парк Ундара может похвастать самой большой и лучше всего сохранившейся системой лавовых трубок в мире, геологическая история которой восходит к последнему вулканическому взрыву в Австралии более 190 000 лет назад. Приблизительно 234 кубических километра горячей лавы с температурой 12000С градусов по Фаренгейту вытекли из главного кратера и разлились по ландшафту.

Когда поток лавы застыл, в нем остались туннели, образованные горячими газами, с потолками до 15 метров высотой. В некоторые из них можно спуститься, в некоторых есть летучие мыши, некоторые наполнены водой, и все они впечатляют своим масштабом и историей.

Северный остров, Новая Зеландия

Термальный парк Вай-о-Тапу на Северном острове Новой Зеландии - настоящий вулканический парк с гейзерами, горячими источниками, лужами кипящей грязи и с отверстиями в земле, в стенках которых птицы роют норы и выводят птенцов, не согревая яйца теплом своего тела, так как в этом нет необходимости.

Это настоящая страна чудес, странная и прекрасная, хотя и несколько вонючая. Здесь полно природных достопримечательностей, которые доказывают, что Новая Зеландия находится прямо на краю Тихоокеанской материковой плиты. Что касается сильного запаха, то местные жители говорят, что к нему можно привыкнуть.

Белый остров, Новая Зеландия

В Заливе Изобилия можно познакомиться с единственным действующим морским вулканом Северного острова - Белым островом. Остров-вулкан испускает клубы дыма почти непрерывно, с тех пор, как капитан Кук заметил его в 1769 году.

Когда-то на Белом острове пытались добывать серу, но шахта была заброшена в 1914 году после того, как очередное извержение убило всех, кто находился на острове.

Сегодня это один из самых доступных морских вулканов в мире, который привлекает туристов. Подводный мир здесь волшебный, с лавовыми сводами и пузырьками газа, а также процветающей морской жизнью, что делает его идеальным местом для дайвинга .

Остров Пасхи, Чили

Остров Пасхи, расположенный примерно в 4000 километров от материковой части Чили, является одним из самых удаленных уголков на планете. Помимо примерно тысячи больших каменных голов, разбросанных по всему острову, на его южной оконечности острова есть давно потухший вулканический кратер Рано Кау.

Кратер заполнен водой, полон растений и дикой природы и имеет свой собственный микроклимат. Кратер доступен для туристов, не боящихся дальних прогулок по пересеченной местности.

Исландия: остров между тектоническими плитами

Исландия находится как раз на том месте, где встречаются тектонические плиты Северной Америки и Евразии, которые расходятся примерно на 2,5 см каждый год.

Это приводит к изобилию сейсмической активности и регулярным извержениям вулканов, пусть и не таким известным, как извержение Эйяфьятлайёкюдля в 2010 году, остановившее аэропорты мира.

Остров Танна, Вануату, гора Ясур

Вануату - государство в южной части Тихого океана, которое расположено на цепи из 80 островов, протянувшейся на 1300 километров, между Новой Каледонией и Фиджи, примерно в 2200 милях к востоку от Австралии, и, как и Новая Зеландия, находится на краю Тихоокеанской материковой плиты.

Вулкан Ясур находится на острове Танну, и очень активен, демонстрируя туристам регулярные фейерверки. Это один из самых активных вулканов в мире, и на его склонах можно встретить только по-настоящему бесстрашных путешественников и вулканологов.

На облетевшем соцсети снимке запечатлен дом на острове Пальма, который чудом обошла лава вулкана Кумбре-Вьеха. В интернете его так и назвали: «чудо-дом».

По материалам Travel Awaits, 1 и 2

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