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"Журавель з мордою крокодила". В Британії відкрили два нових види динозаврів

  9   0 01.10.2021, 19:07 | Новости, Мир
"Журавель з мордою крокодила". В Британії відкрили два нових види динозаврів

На британському острові Вайт знайшли скелети двох нових видів великих хижих динозаврів. Науковці називають знахідку великим сюрпризом, пише ВВС.

Нові види, Ceratosuchops inferodios та Riparvenator milnerae, жили близько 125 мільйонів років тому.

Рештки динозаврів знаходили на острові впродовж кількох років. Спочатку знайшли фрагменти двох черепів, а згодом команда місцевого палеонтологічного музею підключилася до розкопок аматорів і знайшла велику частину хвоста.

Тепер палеонтологи дійшли висновку, що зібрані фрагменти (а їх близько 50), належать двом новим видам. Висновки дослідників опубліковані у журналі Nature.

Динозаври, вважають науковці, належать до родини спінозаврид та клади тероподів. Кладою у філогенетиці називають групу тварин, що мають одного предка.

Тероподи відрізняються порожніми кістками та трипалими лапами.

Обидва нові види були приблизно дев'яти метрів завдовжки і мали видовжені черепи.

Назву Ceratosuchops inferodios можна перекласти як "рогатий інфернальний журавель з мордою крокодила". Це натяк на те, що динозавру подобалося те саме екологічне середовище, що й журавлям.

"Про журавлів часто думають, що вони харчуються лише рибою, але взагалі-то їхня дієта досить різноманітна", - пояснює один з авторів дослідження Кріс Баркер.

Знайдений динозавр міг харчуватися приблизно так само, вважають вчені, - тобто ловити рибу, а за необхідності їсти і ще щось.

Riparvenator milnerae - це "річний мисливець Мільнер". Так його назвали на честь співробітниці Природничого музею і вченої Анджели Мільнер - за її внесок у палеонтологію.

Останній скелет спінозаврида (а саме до них належать знайдені на острові Вайт динозаври) знайшли у кар'єрі в графстві Суррей у 1983 році. Відтоді палеонтологи знаходили лише невеликі фрагменти кісток.

Один із науковців, які вивчали знайдені рештки, доктор Кріс Баркер із Університету Саутгемптона, каже: "Ми виявили, що ці черепи відрізняються не лише від Баріонікса, але й один від одного. Це може означати, що на Британських островах було більше видів спіранозаврів, ніж ми думали".

"Ми вже кілька десятиріч знаємо, що на острові Вайт є деякі схожі на Баріонікіса динозаври. Але знайти рештки одразу двох було величезним успіхом", - каже співавтор дослідження Даррен Найш, експерт з британських тероподів.

Крім того, знахідки можуть свідчити, що спіранозавриди могли вперше з'явитися саме у Європі, а потім вже розселитися на території сучасних Азії, Африки та Латинської Америки.

Фрагменти кісток будуть виставлені у місцевому палеонтологічному музеї у Сендауні. Його куратор, доктор Матрін Хант вважає, що знахідки остаточно закріпили статус острова Вайт як Мекки для палеонтологів, які хочуть знайти динозаврів.

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