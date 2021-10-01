На сході Африки помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

Фото: Facebook Zere Natabay

У південноафриканській країні Еритрея помер чоловік, якого його ж родичі називали "найстарішою людиною на Землі".

Про це повідомляє британське видання Daily Mail, інформує Фокус.

Згідно з церковними записами, Натабай Тінсієв з віддаленого гірського села народився 127 років тому. У свою чергу, його онук - Зере Натабай - вважає, що в записах зазначено рік хрещення, а сам його дід був старше на 10 років, тобто народився в 1884 році. Як аргумент він наводить той факт, що в ті далекі часи священикам рідко вдавалося дістатися до місць, де народився Натабай Тінсієв, а тому батькам часто доводилося десятиліттями чекати на хрещення своїх дітей.

Коли Тінсієв був живий, він розповів своєму онукові про секрет свого довголіття. Головним для цього він назвав "терпіння, щедрість і життя, повне радості".

Журналісти зазначають, що місцевий католицький священик підтвердив наявність запису про хрещення Тінсієва, згадавши, як у 2014 році відзначалося 120-річчя чоловіка.

Родичі покійного вже звернулися до Книги рекордів Гіннеса, щоб визнали рекорд члена їхньої сім'ї.

Фокус