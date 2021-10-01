Над "Северным потоком-2" нависла новая угроза – The Telegraph

Непростые выборы в Германии стали головной болью не только для политиков, которым поручено сформировать коалиционное правительство, но и для России, которая боится, что многомиллиардный газопровод «Северный поток — 2» будет пущен под откос.

Об этом говорится в публикации британского издания The Telegraph, информирует UAINFO.org.

«Зеленые» и Свободная демократическая партия станут решающей силой на переговорах о создании коалиции после того, как левоцентристские социал-демократы одержали победу над Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.

И «Зеленые», и СвДП выступают против российского трубопровода по геополитическими и экологическим соображениям. Несмотря на скандалы, Меркель этот проект поддержала.

«Северный поток — 2», связывающий северную Германию с Россией по дну моря, был завершен в начале сентября. На его прокладку ушло три года в связи с задержками, вызванными политической оппозицией и американскими санкциями.

До выборов все ждали, что первый газ пойдет по трубе сразу после того, как немецкие регуляторы в октябре дадут трубопроводу зеленый свет.

Но сейчас будущее проекта кажется неопределенным, потому что партии в пятницу начали переговоры о формировании коалиции, и скорее всего, они затянутся.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц утверждает, что у него есть мандат на руководство страной, так как он получил наибольшее количество голосов. А Армина Лашета призывают уйти в отставку, потому что Христианско-демократический союз показал худшие за все послевоенное время результаты.

«Зеленые» на воскресных парламентских выборах набрали 15% голосов, и лидер этой партии Анналена Бербок наверняка займет высокий пост в правительстве.

Немецкие средства массовой информации сообщают, что она может стать министром иностранных дел, а это существенно осложнит энергетические переговоры между Россией и Германией.

Государственная «Российская газета» во вторник написала: «Даже с учетом заинтересованности Европы в российском газе результаты выборов в Германии создают реальную угрозу для «Северного потока — 2»».

«Комсомольская правда» подчеркнула, что ранее Бербок уже высказывала свое намерение противодействовать проекту «Северный поток — 2» «даже после его завершения».

Перед выборами Бербок заявила немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Я по-прежнему считаю этот проект ошибочным по причинам климатической политики, но прежде всего по геостратегическим причинам».

Лидер СвДП Кристиан Линднер сказал, что он поддержит этот проект, «когда российский народ изберет демократическое правительство в ходе свободного самоопределения».

Новое правительство Германии может попытаться пересмотреть конкретные соглашения с Россией о газопроводе, о чем российской газете «Известия» рассказал официальный немецкий представитель.

«Но даже если „Зеленые» не окажутся во главе коалиции, все равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ», — сказал представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф.

Несмотря на геополитическую напряженность и настойчивое стремление к «зеленой» энергетике, Европа по-прежнему очень сильно зависит от российского газа, который составляет 40% от объема газового импорта в ЕС.

Перед холодной зимой и в условиях мощного роста цен на газ Евросоюзу грозит нехватка энергии. Между тем российский энергетический гигант «Газпром» уже отказался максимально увеличить поставки газа в Европу.

Американские дипломаты обеспокоены тем, что из-за дополнительного трубопровода зависимость Западной Европы от российского газа усилится еще больше, что позволит Москве использовать поставки энергоресурсов в качестве оружия.

Против проложенного по Балтийскому морю трубопровода также активно выступает Украина, которая с 2014 года ведет боевые действия с пророссийскими сепаратистами и видит в транзите газа из России через ее территорию важный рычаг давления на Москву.