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Найвродливіша королева у світі показала своїх дочок-принцес, привітавши їх з днем народження

  11   0 29.09.2021, 23:17 | Новости, Мир
Найвродливіша королева у світі показала своїх дочок-принцес, привітавши їх з днем народження

Королева Йорданії Ранія та король Абдалла

Королева Йорданії Ранія, яку багато разів визнавали найвродливішою з усіх представниць королівських сімей світу, показала своїх дочок-принцес, опублікувавши фото з ними та привітавши своїх дівчаток з днем народження.

Принцесі Сальме виповнився 21 рік 26 вересня, а принцеса Іман відсвяткувала 25-річчя наступного дня - 27-го вересня, інформують Факти.

Дружина короля Абдалли II також поділилася роликом, до якого увійшли домашні відео, зроблені в дитинстві принцес.

Іман закінчила престижну школу дизайну в Нью-Йорку. А її молодша сестра стала першою жінкою в Йорданії, якій вдалося вивчитися на льотчика, закінчивши курси в Королівській військовій академії Сандхерст в Британії.

Всього у королеви Ранії та короля Абдалли є четверо дітей. Спадкоємцю престолу принцу Хуссейну вже 27 років. Молодшому принцу Хашиму - 16.

Після святкування днів народження сестер стало відомо, що спадковий принц Йорданії заразився коронавірусом. Його Високість ізольовано.

Фото Instagram queenrania

фото Instagram

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