У свыше 35 тысяч доз вакцин от коронавируса заканчивается срок годности – Минздрав

Из имеющихся в Украине более 11 млн доз вакцин от COVID-19 у 35 676 истекает срок годности.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Минздрав, информирует UAINFO.org.

Как уточнили в Минздраве, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer.

Срок годности до 31 октября у 1 604 591 дозы вакцин AstraZeneca и 5 772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября в 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.

Кроме того, вакцины Pfizer будут пригодными до 31 ноября – 2 862 дозы, до 31 декабря – 767 722 дозы и еще 877 296 доз – до 31 января 2022 года.

Имеющиеся вакцины CoronaVac будут пригодными до 15 июня 2022 – 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут пригодны к апрелю-августа 2023 года.

В Минздраве отметили, что сейчас в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций в сутки, однако «уже сейчас наблюдается наращивание темпов».

«С момента объявления» желтого «уровня епидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросла почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19», — отмечают в ведомстве.

В будние дни вакциной Pfizer, в частности, проводится в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca – около 25 тыс. прививок.