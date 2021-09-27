Европа собралась объявить России газовую войну — The Times

Европа намерена объявить России «газовую войну», чтобы обезопасить своих свое население от ценовых колебаний на мировых рынках, которые угрожают энергетической независимости ЕС.

Об этом пишет британское издание The Times, информирует UAINFO.org.

Испания представила «секретный план» на совещании министров транспорта и энергетики стран ЕС, пишет обозреватель Бруно Уотерфилд.

По его информации, план состоит в том, чтобы установить потолок цен на газ в большинстве стран континента в ответ на ограничение экспортных поставок из России, которые служит первопричиной осеннего взлета стоимости энергоресурсов.

Также Мадрид призвал европейских задуматься о создании новых стратегических запасов углеводородов, которые можно будет распечатать при дефиците поставок со стороны внешних производителей.

Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, поэтому членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в документе.

Цены на газ на континенте с 2020 года растут и бьют рекорды из-за низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах.

Правительства Испании, Италии и Франции, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, ограничили цены и субсидии.