Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:41

Европа собралась объявить России газовую войну — The Times

20:00

Ситуация с COVID в Донецке вышла из-под контроля. Москва еще раз подтвердила, что "любит" русскоязычных граждан Украины до смерти – Гармаш

19:02

Родичі 58 "слуг народу" придбали цінне майно в останні два роки, – КВУ

18:01

Талибы запретили мужчинам стричь бороды: парикмахеры и барберы получают угрозы

17:00

Том Круз расстался с Хейли Этвелл – The Sun

16:01

Виктор Небоженко: Кто возглавит шорт-лист украинского олигархата – Ахметов или Коломойский?

15:00

Чому Усика ми не побачили на "Суспільному"?

14:02

Степова: Слияние "ЛНР" и "ДНР": почему российские кураторы против

13:05

Білий або житній: Світлана Фус розповіла, який хліб найбезпечніший та скільки його можна з'їсти

12:30

Сазонов: Меркель уходит. Я могу только попросить передать привет чертям в аду

12:02

Как живется в самом узком городе мира, спрятавшемся в глубине Тибета (фото)

11:10

Пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя після Другої світової – The Guardian

10:05

Український посол спрогнозував долю нормандського формату після виборів у Німеччині

09:31

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Джошуа (відео)

09:00

Климас: Я бы дважды подумал, прежде чем снова выпускать Джошуа в ринг с Усиком

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Европа собралась объявить России газовую войну — The Times

  129   0 27.09.2021, 23:41 | Новости, Экономика
Европа собралась объявить России газовую войну — The Times

Европа намерена объявить России «газовую войну», чтобы обезопасить своих свое население от ценовых колебаний на мировых рынках, которые угрожают энергетической независимости ЕС.

Об этом пишет британское издание The Times, информирует UAINFO.org.

Испания представила «секретный план» на совещании министров транспорта и энергетики стран ЕС, пишет обозреватель Бруно Уотерфилд.

По его информации, план состоит в том, чтобы установить потолок цен на газ в большинстве стран континента в ответ на ограничение экспортных поставок из России, которые служит первопричиной осеннего взлета стоимости энергоресурсов.

Также Мадрид призвал европейских задуматься о создании новых стратегических запасов углеводородов, которые можно будет распечатать при дефиците поставок со стороны внешних производителей.

Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, поэтому членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в документе.

Цены на газ на континенте с 2020 года растут и бьют рекорды из-за низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах.

Правительства Испании, Италии и Франции, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, ограничили цены и субсидии.

Перевод - Экономика от пророка

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (667)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]