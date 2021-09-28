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Хомяк "торгует" криптовалютой в клетке успешнее известных бизнесменов. ВИДЕО

  4   0 28.09.2021, 08:02 | Новости, Общество
Хомяк "торгует" криптовалютой в клетке успешнее известных бизнесменов. ВИДЕО

Благодаря случайным сделкам портфель грызуна вырос на 29% меньше, чем за три месяца.

Хомяк-криптотрейдер по кличке Мистер Гокс обошел по доходности компанию известного в мире инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway и ARK Innovation.

Об этом пишет Business Insider, информирует UAINFO.org.

Грызун "торгует" на криптовалютном рынке, бегая по специально оборудованной клетке. Таким образом он помогает хозяину с июня 2021 года.

Известно, что в июне 2021 года владелец хомяка создал для своего питомца специальную клетку с датчиками, подключенными к Arduino Nano. В ней хомяк выбирает конкретную криптовалюту, включая биткоин, Tron, Ripple's XRP и Сardano, и продает ее.

Происходит это так: внутри клетки есть "колесо намерений" для выбора криптовалюты и два тоннеля "принятия решений" – через один хомяк "покупает" выбранный токен на 20 евро, через другой – продает всю позицию.

Наблюдать за успехами грызуна можно в Twitch, в Twitter и на Reddit.

Благодаря случайным сделкам Мистера Гокса меньше, чем за три месяца его портфель вырос на 29% (с 390 долларов до 498 долларов). В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс Уоррена Баффета.

 

Перевод – Униан

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