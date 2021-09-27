Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:01

Талибы запретили мужчинам стричь бороды: парикмахеры и барберы получают угрозы

17:00

Том Круз расстался с Хейли Этвелл – The Sun

16:01

Виктор Небоженко: Кто возглавит шорт-лист украинского олигархата – Ахметов или Коломойский?

15:00

Чому Усика ми не побачили на "Суспільному"?

14:02

Степова: Слияние "ЛНР" и "ДНР": почему российские кураторы против

13:05

Білий або житній: Світлана Фус розповіла, який хліб найбезпечніший та скільки його можна з'їсти

12:30

Сазонов: Меркель уходит. Я могу только попросить передать привет чертям в аду

12:02

Как живется в самом узком городе мира, спрятавшемся в глубине Тибета (фото)

11:10

Пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя після Другої світової – The Guardian

10:05

Український посол спрогнозував долю нормандського формату після виборів у Німеччині

09:31

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Джошуа (відео)

09:00

Климас: Я бы дважды подумал, прежде чем снова выпускать Джошуа в ринг с Усиком

08:06

Блок Меркель з мінімальним відривом програв вибори в Бундестаг

07:10

В массовом ДТП в Херсонской области погибли два человека

06:11

Названы продукты, которые приводят к закислению организма

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Талибы запретили мужчинам стричь бороды: парикмахеры и барберы получают угрозы

  2   0 27.09.2021, 18:01 | Новости, Мир
Талибы запретили мужчинам стричь бороды: парикмахеры и барберы получают угрозы

Радикальные исламисты "Талибана", захватившие власть в Афганистане, продолжают наступать на демократические свободы местного населения. Теперь новым порядкам подвергаются мужчины, которым "новый режим" запретил стричь бороды, что якобы претит законам шариата.

Как сообщает ВВС, талибы не ограничиваются негласными предписаниями.

Владельцы парикмахерских и барберы сетуют на регулярные угрозы и запрет заниматься бизнесом.

Поначалу запрет имел место только в провинции Гильменд, однако со временем распространился по более крупным городам, включая и Кабул. Афганские мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

"Я занимался парикмахерским бизнесом 15 лет, теперь я вижу, что продолжать нет смысла. Я уже снизил цены почти на весь перечень услуг, но клиентов все равно почти нет", - рассказал сотрудник одного из салонов Кабула.

"Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо "следовать американскому стилю" и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может - и арест", - заявил в анонимном комментарии западным журналистам владелец большой парикмахерской.

Обозреватель

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (663)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]