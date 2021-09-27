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Том Круз расстался с Хейли Этвелл – The Sun

  5   0 27.09.2021, 17:00 | Новости, Культура
Том Круз расстался с Хейли Этвелл – The Sun

Актеры Том Круз и Хейли Этвелл расстались после года отношений. Об этом сообщил британский таблоид The Sun, пишет Корреспондент.

Отмечается, что роман звезд начался во время съемок фильма Миссия: невыполнима 7. Несмотря на то, что 59-летний Круз и 39-летняя Этвелл официально не подтвердили свои отношения, инсайдеры утверждают, что они были очень близки и много времени проводили вместе. 

"Это был очень напряженный период совместных съемок. Они действительно хорошо ладили, но по мере того, как последний фильм подходил к концу, они решили вернуться к дружбе", - отметил собеседник газеты.

По его словам, причиной разрыва стала нехватка у влюбленных свободного времени.

"У них очень плотный график съемок, а у Тома есть еще ряд других обязательств. Они по-прежнему счастливы работать вместе и хорошо ладят", - добавил инсайдер.

Как подчеркивает The Sun, Хейли стала первой девушкой, с которой Том пытался построить серьезные отношения после развода с Кэти Холмс в 2012 году.

Этвуд наиболее известна по роли агента Пегги Картер в фильмах Первый мститель и Первый мститель: Другая война о Капитане Америка.

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