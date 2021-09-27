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Пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя після Другої світової – The Guardian

  6   0 27.09.2021, 11:10 | Новости, Мир
Пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя після Другої світової – The Guardian

Пандемія COVID-19 викликала рекордне скорочення тривалості життя в Західній Європі після Другої світової війни.

Про це пише The Guardian, посилаючись на висновки вчених з Оксфордського центру демографічних наук. Вони проаналізували дані з 29 країн, що охоплюють більшу частину Європи, США та Чилі, інформує УНІАН.

При цьому у 27 країнах спостерігалося скорочення життя, і головною причиною цього була пандемія COVID-19.

Найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків у США. У порівнянні з 2019 роком вони стали жити на 2,2 року менше. Наступною країною стала Литва - там тривалість життя для чоловіків скоротилася на 1,7 року.

"Для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Англія та Уельс, Італія, Бельгія та інші, в останній раз такі значні скорочення очікуваної тривалості життя при народженні спостерігалися протягом одного року під час Другої світової війни", - зазначив співавтор дослідження, доктор Хосе Мануель Абурто.

"Жінки у восьми країнах і чоловіки в 11 країнах зазнали збитків, що перевищують рік. Останнім часом цим країнам знадобилося в середньому 5,6 року, щоб домогтися збільшення очікуваної тривалості життя на один рік: прогрес був зведений нанівець протягом 2020 року COVID-19", - додав він.

Як повідомлялося раніше, на кожних 500 громадян США припадає один померлий від коронавірусу. Станом на 14 вересня в США від 19 померли 663 913 осіб. А за даними Бюро перепису населення, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона осіб.

За останній час в США середньодобове число випадків захворювання збільшилася на понад 30%, а смертність - в три рази. На сьогодні в США повністю вакциновані 54% населення.

УНІАН

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