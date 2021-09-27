Український посол спрогнозував долю нормандського формату після виборів у Німеччині

Андрій Мельник поділився очікуваннями від виборів у Німеччині m.day.kyiv.ua

Посол України в Німеччині Анрей Мельник висловив упевненість, що після виборів до Бундестагу, формування нової коаліції і уряду Берлін збереже нинішній зовнішньополітичний курс. У тому числі, підтримуватиме нормандський формат.

У коментарі «Суспільному» дипломат повідомив, що лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, який може змінити Ангелу Меркель на посту федерального канцлера, під час недавньої зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою говорив про готовність працювати в рамках нормандської четвірки.

«Ми почули з перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність в нормандському форматі. Якою вона буде? Зараз важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи», - зазначив посол.

На думку Мельника, розраховувати на прорив у нормандських переговорах Україні не варто.

«Ми точно можемо виходити з того, що цей курс« малих кроків »буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб «Нормандії» зберігся, адже мова йде також і про їх іміджі, про те, чи зможе німецька дипломатія завершити успішно, що почала пані Меркель », - резюмував дипломат.

"Вечірні Вісті"