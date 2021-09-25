Более половины немцев не будут скучать по Меркель, - опрос

Более половины немецких граждан заявили, что не будут скучать по Ангеле Меркель после окончания ее срока на посту канцлера Германии. Меркель уйдет с поста после выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По данным опроса, проведенного институтом Civey, не будут скучать по канцлеру Меркель 52% немцев. Еще 38% опрашиваемых заявили, что им будет не хватать Меркель на посту немецкого канцлера.

Остальные участники опроса не определились с ответом.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет.