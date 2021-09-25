Сульшер: Не удивлюсь, если Роналду будет играть до 40 лет

Наставник "красных дьяволов" высказался о работоспособности 36-летнего португальца.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о спортивном долголетии нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

По словам специалиста, португалец способен выступать на высоком уровне до 40 лет.

"Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. Ключевой фактор в том, как он о себе заботится, и, конечно, гены. Без них не могло обойтись! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем игроком, каким он является.

У него по-прежнему правильный настрой, и это просто внутреннее желание. Роналду продолжит играть, пока его ноги или голова не скажут "Нет", - цитирует Сульшера Goal.

Напомним, 36-летний Роналду перешел в "МЮ" из "Ювентуса" в конце августа, подписав с новой командой двухлетний контракт.