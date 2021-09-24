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Біля берегів Іспанії знайшли десятки золотих монет часів Римської імперії (фото, відео)

  16   0 24.09.2021, 19:30 | Новости, Мир
Біля берегів Іспанії знайшли десятки золотих монет часів Римської імперії (фото, відео)

Золоті монети пролежали в морі понад тисячу років / фото web.ua.es

На морському дні біля невеликого іспанського острова Портіксол знайшли одну з найбільших в Іспанії та Європі колекцій золотих монет часів Римської імперії, які пролежали там близько 1500 років.

Про це повідомляється на сайті Університету Аліканте, інформує УНІАН.

Знахідка складається з 53 римських монет. Після проведеного аналізу вченими з науково-дослідного інституту археології та історичної спадщини університету Аліканте (INAPH) з'ясувалося, що монети належать до пізньоримського періоду, зокрема між кінцем IV століття та початком V століття.

Попри те, що монети пролежали в морі понад тисячу років, вони досі в ідеальному стані, на них можна прочитати написи. Монети належать до періодів правління таких римських імператорів: Валентиніана I (3 монети), Валентиніана II (7 монет), Феодосія I (15 монет), Аркадій (17 монет), Гонорій (10 монет). Утім, одну монету ідентифікувати все ж не вдалося.

Зазначається, що 8 монет випадково знайшли два дайвери - Луїс Ленс і Сезар Гімено. Вони повідомили про це владу. Решту монет було знайдено завдяки роботі археологів із Університету Аліканте та спеціальної підводної бригади іспанської цивільної гвардії (GEAS) у співпраці з міською радою муніципалітету Шабії, до якого відноситься острів. Вони здійснили кілька занурень у цьому районі, в результаті чого було виявлено золоті монети.

За словами професора кафедри давньої історії та керівника групи підводних археологів, які працювали на місці знахідки, Хайме Моліни, це один із найбільших наборів римських золотих монет, знайдених в Іспанії та Європі. За його словами, це є унікальною археологічною та історичною знахідкою, оскільки вона може запропонувати багато нової інформації для розуміння останньої фази падіння Західної Римської імперії.

Історики вказують на ймовірність того, що монети могли бути навмисно заховані через пограбування, які здійснювали в той час алани в цьому районі.

Повідомляється, що монети будуть відреставровані та виставлені в Археологічному та етнографічному музеї Солера Бласко в Шабії.

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