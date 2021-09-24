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Грип на порозі. Коли буде вакцина та як її поєднати зі щепленням проти коронавірусу

  11   0 24.09.2021, 20:04 | Новости, Общество
Грип на порозі. Коли буде вакцина та як її поєднати зі щепленням проти коронавірусу

Наразі в Україні ще не зафіксували жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на грип. Водночас кількість хворих на гострі респіраторні вірусні хвороби зростає щодня.

У Центрі громадського здоров'я прогнозують, що цього року пік захворюваності на грип може настати вже у жовтні-листопаді, і закликають щеплюватися. Пояснюємо, як і коли найкраще отримати свою дозу вакцини, інформує Нromadske.ua.

1. Які штами грипу циркулюватимуть цього епідемічного сезону?

Завідувачка відділу організації епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко розповідає, що цього року, за прогнозами ВООЗ, циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу. Два віруси належать до типу А: H1N1 (Вікторія) та H3N2 (Камбоджа). А ще два віруси відносять до типу В: Вашингтон та Пхукет. Відповідно до цих штамів і створювали вакцини.

2. Які вакцини будуть доступними в Україні?

Цього епідемічного сезону в Україні буде три вакцини різних виробників: корейського - «Джісі флю», французького - «Ваксігрип» та нідерландського - «Інфлувак».

У ЦГЗ очікують мільйон доз вакцин для роздрібного продажу. Залежно від попиту їхня кількість може змінюватися, зазначає Олександр Заіка, завідувач відділу імунізації ЦГЗ. Також очікують приблизно 30 тисяч доз вакцини в межах гуманітарної допомоги для лікарів.

3. Коли вакцина буде в аптеках?

З 20 вересня всі вакцини перебувають на контролі у Держлікслужбі, пояснює Заіка. Цей процес перевірки може тривати до двох тижнів. Після цього вакцина з'явиться в аптеках. 

Вакцинація від грипу не входить до переліку обов'язкових щеплень. Кожен може придбати в аптеці вакцину та з дотриманням холодового ланцюга принести її до свого сімейного лікаря. Також є можливість щепитись у приватних лікарнях, де закуповують вакцину самостійно.

4. Коли найкраще вакцинуватися проти грипу?

Найліпше щеплюватися, щойно вакцина з'явиться в аптеках. Але щеплення можна отримати і впродовж усього епідемічного сезону, щоб запобігти важким ускладненням.

Олександр Заіка наголошує на тому, що вакцина починає ефективно діяти через два тижні після щеплення. Тож якщо ви вирішите вакцинуватись у розпал епідемічного сезону, це потрібно враховувати.

5. Наскільки ефективна вакцина проти грипу?

«Для 60% осіб 18-60 років вакцина ефективна і захищає від інфікування та виникнення тяжких ускладнень», - каже Олександр Заіка й додає, що ефективність вакцини залежить від багатьох чинників. Зокрема від того, коли була введена вакцина, яким був стан пацієнта, й інших медичних факторів.

6. Який інтервал має бути між вакцинами проти COVID-19 і грипу?

Між введенням вакцин має минути щонайменше два тижні. Проте заздалегідь усе одно варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем щодо графіка щеплень.

Оксана Кошалко також наголошує на тому, що вакцинація проти грипу не захищає від захворювань на інші респіраторні віруси. Зокрема й від коронавірусу. Так само як щеплення проти COVID-19 не захищає від грипу.

7. Кому насамперед потрібно щеплюватися проти грипу?

У групі ризику - вагітні, діти від 6 місяців, люди, які мають супутні хвороби, зокрема діабет або серцево-судинні захворювання, та люди, старші за 60 років. Також передусім необхідно щепитися медичним працівникам, які працюють у коронавірусних відділеннях.

"Вечірні Вісті"

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