Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:02

Песков, Мишустин, Соловьев, Симоньян, Абрамович: в конгрессе США одобрили новые санкции против граждан РФ и Северного потока-2

11:30

"Треба дати в око, щоб ви замовкли?": Милованов та Друзенко влаштували суперечку під час ток-шоу. ВІДЕО

11:00

"Повісили мертвим": прокурор зробив гучну заяву про смерть легендарного композитора Івасюка

10:00

Гарри Каспаров: Путин вполне может продержаться еще 10 лет

09:00

Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА окажется старым хламом в новой обертке

08:07

У приватні руки на 10 років віддали 3 га землі на Трухановому острові: що там буде

07:06

Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей

23:30

Як багато українців вірять у повернення ОРДЛО та Криму – соцопитування

22:43

Европа должна отказаться от российского газа – Financial Times

20:02

Результат выборов в Германии повлияет на будущее всей Европы – The Guardian

19:04

Кочетков: Не удивлюсь, если власть назначит кого-то виновного в покушении на Шефира. Например, Коломойского или Порошенко. Конечно, бездоказательно, но этого хватит, чтобы жертву закошмарить

18:02

Фастфуд "съедает" мозг. Новое исследование

17:00

Как ламы помогут бороться с COVID-19: ученые провели уникальный эксперимент

16:02

Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка – Бутусов

15:00

Рада прийняла закон про олігархів

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Гарри Каспаров: Путин вполне может продержаться еще 10 лет

  11   0 24.09.2021, 10:00 | Новости, Мир
Гарри Каспаров: Путин вполне может продержаться еще 10 лет

"Одна из главных проблем во взаимодействии с западными элитами и убеждением их в необходимости действовать, заключается в том, что они пока не до конца уверены в нелегитимности режима. Бойкот на более ранних стадиях мог бы ускорить этот процесс. Это достаточно логичная связанная позиция, которую я и мои сторонники предлагаем уже лет 10. Сегодня Запад впервые показал определённую готовность, по крайней мере, на уровне Евросоюза, не признавать итоги выборов. В этом плане «Умное голосование», конечно, сыграло на руку Кремлю. Перспектива признать выборы нелегитимными и, соответственно, всю власть, опять ушла на задний план", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Гарри Каспаров, информирует UAINFO.org.  

"Очень важный момент, что на Западе долгие годы отсутствовала политическая воля противодействовать режиму на том этапе, когда это противодействие могло бы привести к каким-то изменениям. Запад раз за разом уходил от возможности поставить режим на место, когда такие возможности существовали.

Если говорить про Америку, то последние 3 президента не воспринимали себя в качестве лидеров свободного мира: ни Обама, ни Трамп, ни Байден по разным причинам. Это были президенты партийные, а не американские, видящие себя в качестве лидеров свободного мира. Америка самоустраняется и во многом это результат той деятельности, которую ведёт путинский режим. Потому что вся эта подрывная работа не проходит бесследно. Миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, которые прокачиваются и отмываются через западную систему, влияют на коррупцию и размывают политическую систему на Западе.

То, что происходит и в Германии, и во Франции в Америке, резкое усиление ультраправых и ультралевых, раскачка политической системы - это результат прямого путинского участия.

Если бы мне или любому из нас сказали 25 лет назад, что у Путина на зарплате будет бывший канцлер Германии, бывший премьер-министра Франции, бывший премьер-министр Финляндии, то мы бы посмеялись, наверное. Но тем не менее, это происходит. И Путин понимает, что это является важнейшим фактором нейтрализации любых активных действий Запада, которые могли бы привести к каким-то проблемам. Можно говорить сколько угодно про Крым, про незаконность аннексии, но Германия постоянно увеличивает объём закупок российского газа и это для Путина самое главное. Администрация Байдена может говорить всё, что угодно, но снятие санкций с "Северного потока-2" - это и есть те действия, на которые Путин реагирует. Полное отсутствие какой-то готовности противостоять путинской агрессии в Сирии, поддержка путинским режимом самых одиозных диктатур Асада, Мадуро и т.д. - это демонстрация слабости. Путин на уровне инстинктов понимает, что для диктатора это самое важное. Он понимает, что диктатор, который выглядит сильным, ни в коей мере не будет атакован своими, да и чужими тоже, потому что это всё-таки опасно.

Путин вполне может продержаться 10 лет, а может меньше или больше. Мы не понимаем точного расклада. Мы видим, что ситуация неочевидна, она подвижная. Но на сегодняшний день предпосылок говорить о том, что режим рухнет завтра, конечно, нет. И главное, это же сообщающиеся сосуды. У них много денег, какая бы ни была плохая ситуация в стране, всё равно, геополитическая ситуация является главным фактором краха такого режима. На сегодняшний день на стороне Запада не видно даже проблеска политической воли и готовности противостоять путинской агрессии на разных уровнях: макроагрессии, микроагрессии. Политика морального, социально-экономического разложения западного мира пока работает", - завершает Каспаров.

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (566)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]