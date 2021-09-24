Гарри Каспаров: Путин вполне может продержаться еще 10 лет

"Одна из главных проблем во взаимодействии с западными элитами и убеждением их в необходимости действовать, заключается в том, что они пока не до конца уверены в нелегитимности режима. Бойкот на более ранних стадиях мог бы ускорить этот процесс. Это достаточно логичная связанная позиция, которую я и мои сторонники предлагаем уже лет 10. Сегодня Запад впервые показал определённую готовность, по крайней мере, на уровне Евросоюза, не признавать итоги выборов. В этом плане «Умное голосование», конечно, сыграло на руку Кремлю. Перспектива признать выборы нелегитимными и, соответственно, всю власть, опять ушла на задний план", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Гарри Каспаров, информирует UAINFO.org.

"Очень важный момент, что на Западе долгие годы отсутствовала политическая воля противодействовать режиму на том этапе, когда это противодействие могло бы привести к каким-то изменениям. Запад раз за разом уходил от возможности поставить режим на место, когда такие возможности существовали.

Если говорить про Америку, то последние 3 президента не воспринимали себя в качестве лидеров свободного мира: ни Обама, ни Трамп, ни Байден по разным причинам. Это были президенты партийные, а не американские, видящие себя в качестве лидеров свободного мира. Америка самоустраняется и во многом это результат той деятельности, которую ведёт путинский режим. Потому что вся эта подрывная работа не проходит бесследно. Миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, которые прокачиваются и отмываются через западную систему, влияют на коррупцию и размывают политическую систему на Западе.

То, что происходит и в Германии, и во Франции в Америке, резкое усиление ультраправых и ультралевых, раскачка политической системы - это результат прямого путинского участия.

Если бы мне или любому из нас сказали 25 лет назад, что у Путина на зарплате будет бывший канцлер Германии, бывший премьер-министра Франции, бывший премьер-министр Финляндии, то мы бы посмеялись, наверное. Но тем не менее, это происходит. И Путин понимает, что это является важнейшим фактором нейтрализации любых активных действий Запада, которые могли бы привести к каким-то проблемам. Можно говорить сколько угодно про Крым, про незаконность аннексии, но Германия постоянно увеличивает объём закупок российского газа и это для Путина самое главное. Администрация Байдена может говорить всё, что угодно, но снятие санкций с "Северного потока-2" - это и есть те действия, на которые Путин реагирует. Полное отсутствие какой-то готовности противостоять путинской агрессии в Сирии, поддержка путинским режимом самых одиозных диктатур Асада, Мадуро и т.д. - это демонстрация слабости. Путин на уровне инстинктов понимает, что для диктатора это самое важное. Он понимает, что диктатор, который выглядит сильным, ни в коей мере не будет атакован своими, да и чужими тоже, потому что это всё-таки опасно.

Путин вполне может продержаться 10 лет, а может меньше или больше. Мы не понимаем точного расклада. Мы видим, что ситуация неочевидна, она подвижная. Но на сегодняшний день предпосылок говорить о том, что режим рухнет завтра, конечно, нет. И главное, это же сообщающиеся сосуды. У них много денег, какая бы ни была плохая ситуация в стране, всё равно, геополитическая ситуация является главным фактором краха такого режима. На сегодняшний день на стороне Запада не видно даже проблеска политической воли и готовности противостоять путинской агрессии на разных уровнях: макроагрессии, микроагрессии. Политика морального, социально-экономического разложения западного мира пока работает", - завершает Каспаров.