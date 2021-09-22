Publico: у Путина получилось устроить брексит и выборы Трампа. Следующий шаг – война с Европой?

В последние десятилетия Запад полагал, что с распадом Советского Союза имперская Россия, обладающая столь выдающейся историей, окажется обречена на экономическое и политическое умаление. Как в какой-то момент сказал Обама, Россия превратилась в региональную державу, чей ВВП ниже, чем у многих стран второго мира.

Об этом пишет издание Publico, информирует UAINFO.org.

Или, по выражению сенатора Джона МакКейна, Россия теперь не более, чем бензоколонка, притворяющаяся страной. В последнее время множество хороших людей говорили о России как об экономическом карлике, сидящем на горе из ядерного оружия, которое, как ожидается, со временем заржавеет. Однако, и каждый день это доказывает, новости о предначертанной смерти Кремля в качестве центра глобальной силы грешат очевидным преувеличением.

Харакири СССР

Как известно, коммунистическая империя, основанная Лениным и закрепленная в качестве планетарной силы Сталиным, совершила харакири в последнее десятилетие того самого века, на который она столь значительно повлияла. То, что произошло в 1991 году, не было военным поражением: события были продиктованы собственной волей советского правящего класса, решившего, что мир, который они построили, не имел особенного смысла. Хорошо, переделать что-либо с самого основания — задача непростая и не лишенная мучений. А тут требовалось перейти от экономики, полностью контролируемой государством, к экономике частной инициативы. Да еще сделать это надо было в объеме и масштабе одной из двух крупнейших держав мира! Это был один из сложнейших социальных вызовов, с которым когда-либо сталкивалось человечество.

Хаос, который пережила Россия в 90-ые годы, был неизбежно огромен. С одной стороны, это и вправду происходило травмирующим путем: гражданам пришлось принять радикальное изменение усвоенных ещё в колыбели ценностей и принципов, которые общество тщательно хранило, а советская милиция ревностно защищала. С другой стороны — с материальным хаосом 90-ых пришел голод, отчаяние и страх того, что казалось концом света. Этот период парализовал подавляющее большинство населения, тогда как находчивое меньшинство не упустило возможности завладеть тем, что прежде было по определению государственным. Но поскольку хаос — это обычно временное состояние, ощущаемая россиянами безотлагательная потребность положить ему конец предоставила уникальную возможность некоему политику, который бы взялся выполнить это желание населения.

Человек из Петербурга

Этим человеком оказался политик из Санкт-Петербурга. У него завидные способности к адаптации: он оказался готов к демократической жизни после карьеры секретного агента на службе марксизма-ленинизма в бывшей колонии в Советского Союза — в Восточной Германии. Этот политик по имени Владимир Путин, в отличие от безответственных лидеров первых лет новой России, внушал ощущение серьезности и способности к достижениям. Это вполне пристало мужчине, который сумел в возрасте 47 лет получить президентство над тем, что осталось от Российской Империи. Так, именно ему оказалась поручена миссия исправить положение вещей. В своей программной статье 1999 года, вышедшей за несколько месяцев до формального становления президентом, Путин смело называет неотложную задачу развития:

«Для того, чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии или Испании — стран, не относящихся к лидерам мировой экономики, — нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год. Если сумеем в течение этих же 15 лет выдерживать темпы прироста ВВП на уровне 10% в год, то достигнем нынешнего уровня душевого производства ВВП Великобритании или Франции».

Португалию догнали, от Китая отстали

В итоге задача оказалась достигнута в её наименее амбициозном варианте. Россия перешла от восьми тысяч долларов на душу населения и паритета покупательной способности в 1991 году к 26 тысячам долларов в 2014 году, что практически соответствует уровню Португалии. Однако в бурно развивающемся мире эта достигнутая цель уже выглядела ограниченной. Если в 1992 году, по данным МВФ, доли России и Китая в мировой экономике были равны (5% и 4% соответственно), то в 2017 году Россия составляла всего 3% мирового ВВП, в то время как Китай 18%, США 16% и Индия 7%. Несмотря на это относительное снижение, мощь России в поставках нефти и природного газа на мировой арене чрезвычайно выросла. Теперь с Россией может сравниться только Ближний Восток. Новая Россия, потерявшая миссию по спасению человечества, которую ей приписывала марксистская идеология, вдруг стала силой, которую невозможно игнорировать.

Помимо силы, обусловленной ископаемым топливом, глубокие трансформации произошли в военной сфере в результате масштабной реформы, запущенной в 2008 году министром обороны Сердюковым. Эта реформа привела к отказу от ни на что не годных соединений, сформированных из четырех миллионов неопытных призывников. Им неа смену пришел миллион профессионалов. Произошел и переход от военного аппарата, сосредоточенного на традиционных сценариях ведения войны, к легкой и более боеспособной структуре, которая выживет даже в условиях партизанщины. Вмешательства в Сирию и в Украину предоставили новой армии важную возможность для испытаний, чтобы укрепить её наступательный потенциал. Однако самые важные стратегические изменения приходятся на сферу ядерного вооружения и новых сверхзвуковых ракет. На 2020 год 82% ядерных сил РФ — это либо новые, либо модернизированные вооружения. И в этом отношении Россия обладает подавляющим превосходством: со своими 4490 боеголовками она опережает 3800 боеголовок США и находится на бесконечном удалении от Франции (300), Китая (290), Великобритании (200), Пакистана и Индии (у обеих стран около 150 боеголовок), Израиля (80) и Северной Кореи (количество боеголовок неизвестно). Естественно, что при такой огневой мощи искушение вести жесткий разговор неизбежно.

Россия воскресшая

Однако угрозой для западного мира Россию делает не нефть и не военный арсенал, а личность того, кому в 1999 году выпало покончить с хаосом в России. В период с 2000 по 2008 год Путин отработал два президентских срока по четыре года, разрешенных новой Конституцией, на период с 2008 по 2012 год он передал полномочия Медведеву и вернулся на новый восьмилетний период, который при Медведеве и при последующих изменениях в Конституции увеличился до 2024 года, а может, и дальше. По словам Кетрин Стоунер (Kathryn Stoner), преподавательницы Стэнфорда и автора недавно вышедшей книги «Russia Ressurrected» («Россия воскресшая» — источник информации, приводимой в статье), текущее состояние напряженности и агрессии между Россией и Западом не было неизбежным. Возможно, оно вызвано продолжением президентства Путина. Ведь Медведев, оставляя в 2011 году пост президента, отчетливо благодарил Обаму за помощь и сотрудничество в сфере экономического развития России. Работа велась в области глобальной экономической интеграции, политики в рамках G8, была даже и военная кооперация с Западом в форме сотрудничества с НАТО.

Трудно сказать, почему Россия оказалась заинтересована в этом постоянном нестабильном и предвоенном состоянии. Возможно, текущая ситуация является результатом того типа личной власти, которая установилась в нынешней российской диктатуре. Эта власть не санкционируется и не контролируется никакой иной политической инстанцией, даже судебный аппарат работает, не противореча инструкциям Путина.

Родился коммунистом, а обратился к церкви

Есть данные, что нынешний уровень клептократии в России высок, а некоторые эксперты даже не могут назвать аналогов ни в одной другой современной стране мира. Экономическое неравенство настолько велико, что для отвлечения внимания людей Путину приходится обращаться к таким мерам, как призывы к националистическому чувству. В моде и призывы выполнять религиозные предписания православной церкви. Полагая резонным считать, что Путин родился коммунистом и продолжает считать распад Советского Союза величайшей трагедией в истории, по меньшей мере любопытно наблюдать, как он публично стремится к благоволению христианской церкви и обеспечивает поддержку крайне правым антикоммунистическим движениям в Европе и США.

И хотя эти действия противоречивы и у кого-то вызывают смех, они оказались основным инструментом для утверждения и принятия народом его личной власти. После обещаний равенства, которые в 70-е годы все еще давала КПСС, Россия сегодня — страна с большим неравенством. Тогда как в 1995 году в руках 1% богатейших находился 21% богатств страны, к 2000 году этот показатель вырос до 43%, а к 2019 году — до 57% (источник: глобальный банк Credit Suisse). Далее среди стран с неравенством за РФ идет Бразилия, где 1% населения концентрирует в своих руках 48% богатств (в США этот показатель составляет 35% и 24% в Великобритании).

Необходимость утвердить власть для защиты личного богатства окружения Путина привела Россию ко вторжению в другие страны. Примерами этому являются военная эскалация на Украине и секретные вмешательства в дела суверенных государств Запада. Эти вмешательства, между прочим, привели к большим успехам: Брексит как начало разделения Европейского Союза и избрание в США Трампа, президента неумелого и коррумпированного, — во всем этом обвиняют россиян, как-то повлиявших на выборы. Для тех, кто в 2016 году в Кремле планировал эти смелые инициативы Путина, результат был — просто джек-пот. (Референдум по Брекситу и избрание Трампа случились в 2016 году, но нет никаких фактов, говорящих о том, что это Россия убедила сотни миллионов англосаксов голосовать так, как они голосовали — прим. ред.)

Набеги Путина на демократию. Картография.

Сегодня уже достаточно точно известна картография операций, которые проводили публичные и частные организации, связанные с Путиным, выполняя его волю в финансовой и цифровой сфере. Их потрясающий успех — доказательство как смелости и компетентности тех, кто проводил эти операции, так и хрупкости демократических систем. Оказалось, что в демократических странах Запада путинская клевета может распространяться без значительных препятствий и пробираться в души наиболее беззащитных. Но для Путина ни одна из этих операций не завершена. Помимо французских и итальянских крайне правых, возглавляемых Ле Пен (Le Pen) и Сальвини (Salvini), к настоящему моменту в сети Путина попали и каталонские сторонники независимости под предводительством [бывшего каталонского регионального лидера] Пучдемона (Puigdemont). Испанские газеты пишут, что и Пучдемон попросил у Росиси помощи в своей борьбе за отделение. (Безумная мысль о заинтересованности России в развале Испании активно продвигается El Pais и The New York Times, она не раз опровергалась МИД РФ и даже представителем президента Песковым, но все без толку. В ЕС и США говорят даже о посылке российских солдат на помощь каталонским сепаратистам в 2017 году)

Путин как победитель на глобальной арене — герой, которого нельзя одолеть изнутри. Вопрос в том, не приведет ли отсутствие в России противодействующих Путину сил (а даже в Советском Союзе в разных структурах власти они были) к развязыванию войны с Европой. Считать этот сценарий невероятным будет в равной степени наивно и самоубийственно.