Олещук: "Єдина Росія" ледь не програла бій з тінню

Вибори до Держдуми РФ - це уже багато років битва "Єдиної Росії" зі своєю тінню.

Таку думку на власній сторінці висловив політолог Петро Олещук, інформує UAINFO.org.

Цього року тінь дала єдиноросам бій і програла по очках. Це при тому, що і голосування розтянули на 3 дні, і жодного опозиціонера більш-менш подібного до реального не допустили, і збирали "російських громадян" по усім "сусєкам" невизнаних республік.

Звісно, це все на режим як такий не вплине, бо така дрібниця як вибори для російського режиму ніколи нічого не означала. Але вчорашнього захоплення у народі теж не помітно. І це теж факт. І це не може не викликати увагу у Кремлі. Тим більше - на тлі гіпотетичного "транзиту влади" в осяжній перспективі.

Поки що там вирішували подібні проблеми лише в один спосіб - війною. Щось захопити. Приєднати. Показати "Кузькіну мать" і т.д.

Об'єктів для потенційної війни зараз не так і багато. Тут або "звільняй Україну", або "шатай НАТО" в особі країн Балтії. Останнє все ж виглядає поки занадто великим авантюризмом.

Тож нам це треба враховувати.

Петро ОЛЕЩУК