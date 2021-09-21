У МОЗ допускають, що в Україні можуть запровадити примусову вакцинацію

Наразі вакцинація в Україні є добровільною / фото УНІАН

Міністр охорони здоров'я України допускає, що до окремих груп людей може бути застосована примусова вакцинація від коронавірусної хвороби.

Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, інформує УНІАН.

За його словами, може настати момент, коли в Україні може бути запроваджено примусову вакцинацію.

Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести окрему кримінальну відповідальність для медиків за фальшиві довідки про вакцинацію від COVID-19 та фальшиві негативні ПЛР-тести.

УНІАН