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У США чоловік відкрив вогонь по натовпу друзів і родичів на дні народження дитини

  78   0 21.09.2021, 11:01 | Новости, Мир
У США чоловік відкрив вогонь по натовпу друзів і родичів на дні народження дитини

Сімейний конфлікт стався через подарунки / Фото pexels.com

В американському штаті Пенсільванія чоловік відкрив вогонь по натовпу друзів і родичів, які прийшли на день народження дитини.

Про це повідомляє CNN, інформує УНІАН.

Інцидент стався на дитячому святі через подарунки. За словами шерифа, сімейний конфлікт швидко переріс у бійку, а потім - у перестрілку. Чоловік дістав дев'ятиміліметровий напівавтоматичний пістолет і три рази вистріли у натовп з приблизно 25 друзів і родичів.

В результаті інциденту поранення отримали три особи: 23-річний чоловік, 19-річна жінка і 16-річний хлопчик. Їх доставили в лікарні Піттсбурга з вогнепальними пораненнями.

Коли прибули поліцейські, стрілок здався. Його доставили в міську в'язницю, де в той же день йому повинні були пред'явити звинувачення. 

УНІАН

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